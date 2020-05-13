Глава совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован с COVID-19

Первый зампредправления ВТБ и глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает РИА Новости в пресс-службе банка.

Более подробная информация о состоянии 50-летнего банкира на данный момент не разглашается.

Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у владельца московского "Спартака", вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Леонида Федуна. Он также был госпитализирован. Сейчас сообщается, что Федун идет на поправку и через неделю может быть выписан из стационара.