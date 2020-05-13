Jeep не согласился с провалом Wrangler

Не так давно "РГ" сообщала о том, что 4-дверный Jeep Wrangler перевернулся в краш-тестах Страхового института дорожной безопасности (IIHS). Внедорожник получил низкую оценку безопасности. Но в Fiat Chrysler Automobiles недвусмысленно намекают, что в IIHS не правы.

Крупный автоблог Jalopnik получил комментарий от автопроизводителя, в котором FCA говорит о том, что произведено полмиллиона экземпляров модели, которые намотали в совокупности 10.8 миллиарда километров, и никто из владельцев не сообщил о недостаточной устойчивости автомобиля в той или иной ситуации.

"Jeep Wrangler Unlimited имеет более 75 ассистентов, соответствующих и даже превосходящих федеральные стандарты безопасности. С момента появления в 2017 году модель получала по одной награде каждый 8 недель за разные свои качества, в том числе удостаивалась приза как автомобиль с высокими показателями лояльности и остаточной стоимости, - говорится в ответе FCA. - Ни один краш-тест не может определить степень безопасности, предоставляемую автомобилем. Наша компания, конечно же, принимает во внимание все результаты и учитывает их в процессе модернизации моделей. Мы разрабатываем машины для жизни, и реальный пользовательский опыт и спрос на модель доказывают, что Wrangler Unlimited не просто соответствует ожиданиям клиентов, но и превосходит их".

Трактовать ответ FCA можно по-разному, но от впечатления от проведённых IIHS краш-тестов уже никуда не деться. Впрочем, эксперты раскритиковали Wrangler не только за неустойчивость.