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13.05.2020 16:45
Рубрика: Спорт

Кассационный суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Текст: Максим Домчев
Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр. Об этом сообщил РИА Новости Игорь Бушманов, адвокат Мамаева.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В кассационной жалобе адвокаты футболистов указали, что их привлекли к ответственности за нанесение телесных повреждений водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку необоснованно. Адвокаты также заявили, что предыдущие суды нижестоящих инстанций не стали оценивать позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях фигурантов.

Фото: МВД РФ
Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

В мае 2019 года Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их приятель Александр Протасовицкий были осуждены на сроки от 17 до 18 месяцев за две драки в центре Москвы. В сентябре Мамаев и Кокорины были выпущены из колонии Белгородской области по УДО, позже был освобожден и Протасовицкий.

Спорт Футбол Вокруг футбола Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Скандал вокруг Кокорина и Мамаева

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