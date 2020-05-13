Кассационный суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

В кассационной жалобе адвокаты футболистов указали, что их привлекли к ответственности за нанесение телесных повреждений водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку необоснованно. Адвокаты также заявили, что предыдущие суды нижестоящих инстанций не стали оценивать позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях фигурантов.

В мае 2019 года Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их приятель Александр Протасовицкий были осуждены на сроки от 17 до 18 месяцев за две драки в центре Москвы. В сентябре Мамаев и Кокорины были выпущены из колонии Белгородской области по УДО, позже был освобожден и Протасовицкий.