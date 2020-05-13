- Школьники еще в начале 2020 года определились с тем, какие предметы по выбору они могут сдавать. Все предметы, которые они выбрали для поступления в вуз, они смогут сдать - никаких ограничений тут не будет, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Речь идет о том, что чаще всего выпускники сдают именно два предмета по выбору. Гораздо реже - три или четыре. Но речи о том, чтобы сократить выбор школьников, не идет.
- Сколько экзаменов выпускник выбрал для поступления в вуз, столько и остается, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Сколько ЕГЭ и по каким предметам засчитывать как вступительные испытания, на какие специальности - это решают вузы. Если вуз устанавливает три экзамена, значит нужно будет принести результаты ЕГЭ по трем экзаменам. Для всех учащихся будут обеспечены соответствующие условия.
Напомним, всего ЕГЭ в 2020 году собирались сдавать около 797 тысяч человек. Из них обязательный русский язык хотели сдавать почти 736 тысяч участников. А базовую математику, которая не нужна для поступления в вузы, - около 320 тысяч. Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, его выбрали 375 тысяч человек (48%). Более 167 тысяч участников (21%) зарегистрировались на ЕГЭ по физике, 158 тысяч (19,8%) выбрали биологию.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил оставить цены за обучение на платных отделениях вузов на уровне 2019 года.
Стоимость повышать не будут. Это важное заявление прозвучало в ходе заседания Союза ректоров России.
Вопрос платы за обучение в вузах - один из самых острых.
- Мы понимаем, в какой ситуации в связи с коронавирусом оказались студенты, которые самостоятельно оплачивают учебу в университете, - сказал Валерий Фальков. - Мы также понимаем, как тяжело преподавателям и вузам. Переход в онлайн потребовал и дополнительных вложений в инфраструктуру университетов, и переупаковки образовательного контента, который создавался для преподавания в других условиях.
Ведомство рекомендует университетам установить цены на следующий учебный год не выше стоимости обучения в 2019 году.
- Мы считаем это наиболее рациональным решением, которое позволяет защитить интересы всех сторон образовательного процесса, - подчеркнул министр. - Нужно отметить, что дистанционный формат обучения - не аналог заочного. Одно из требований министерства к вузам - сохранить качество образования, которое в первую очередь зависит от преподавателей. А на оплату их труда уходит значительная часть средств университетов.
Подготовила Мария Агранович