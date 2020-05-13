Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз. Ребята смогут сдать все предметы, которые они выбрали и которые нужны им для поступления на ту или иную специальность в вузе.

- Школьники еще в начале 2020 года определились с тем, какие предметы по выбору они могут сдавать. Все предметы, которые они выбрали для поступления в вуз, они смогут сдать - никаких ограничений тут не будет, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Речь идет о том, что чаще всего выпускники сдают именно два предмета по выбору. Гораздо реже - три или четыре. Но речи о том, чтобы сократить выбор школьников, не идет.

- Сколько экзаменов выпускник выбрал для поступления в вуз, столько и остается, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Сколько ЕГЭ и по каким предметам засчитывать как вступительные испытания, на какие специальности - это решают вузы. Если вуз устанавливает три экзамена, значит нужно будет принести результаты ЕГЭ по трем экзаменам. Для всех учащихся будут обеспечены соответствующие условия.

Если вуз устанавливает три экзамена, значит, нужно будет принести результаты ЕГЭ по трем экзаменам

Напомним, всего ЕГЭ в 2020 году собирались сдавать около 797 тысяч человек. Из них обязательный русский язык хотели сдавать почти 736 тысяч участников. А базовую математику, которая не нужна для поступления в вузы, - около 320 тысяч. Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, его выбрали 375 тысяч человек (48%). Более 167 тысяч участников (21%) зарегистрировались на ЕГЭ по физике, 158 тысяч (19,8%) выбрали биологию.

Кстати

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил оставить цены за обучение на платных отделениях вузов на уровне 2019 года.

Стоимость повышать не будут. Это важное заявление прозвучало в ходе заседания Союза ректоров России.

Вопрос платы за обучение в вузах - один из самых острых.

- Мы понимаем, в какой ситуации в связи с коронавирусом оказались студенты, которые самостоятельно оплачивают учебу в университете, - сказал Валерий Фальков. - Мы также понимаем, как тяжело преподавателям и вузам. Переход в онлайн потребовал и дополнительных вложений в инфраструктуру университетов, и переупаковки образовательного контента, который создавался для преподавания в других условиях.

Ведомство рекомендует университетам установить цены на следующий учебный год не выше стоимости обучения в 2019 году.

- Мы считаем это наиболее рациональным решением, которое позволяет защитить интересы всех сторон образовательного процесса, - подчеркнул министр. - Нужно отметить, что дистанционный формат обучения - не аналог заочного. Одно из требований министерства к вузам - сохранить качество образования, которое в первую очередь зависит от преподавателей. А на оплату их труда уходит значительная часть средств университетов.

Подготовила Мария Агранович