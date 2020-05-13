Поддержку населения в условиях коронавируса оценили в 300 млрд рублей

На поддержку населения в условиях коронавируса выделяется порядка 300 млрд рублей сверх предусмотренного бюджетом, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 1".

"Я хочу сказать четко, чтобы всем было понятно, что это дополнительные ресурсы, которые выделяются на эти цели, - сказал Антон Котяков. - То есть они никаким образом не повлияют на ранее обозначенные социальные гарантии, которые предусмотрены были в федеральном бюджете".

Он уточнил, что на сегодняшний день весь объем совокупных ресурсов, направленных на эти цели, составляет порядка 300 млрд рублей.

Ранее Антон Котяков сообщал, что более 136 млрд рублей будут направлены на выплату пособий для малоимущих семей с детьми от трех до семи лет. Кроме того, все семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет получат единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка этого возраста.