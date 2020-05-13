Разрыв договора аренды без штрафа могут ограничить по времени

Положения законопроекта о возможности разрыва договоров аренды ежедневно обсуждаются с представителями бизнеса с той и с другой стороны, а также с депутатским корпусом, сообщили в пресс-службе минэкономразвития.

В правительственном законопроекте, который уже был принят в первом чтении, предусматриваются льготы для арендаторов недвижимости. Те, чьи доходы в период пандемии снизились более чем на 50%, в случае принятия законопроекта получат право досрочно расторгать договоры аренды без каких-либо штрафных санкций. Обеспечительный платеж, если он был внесен, подлежит возврату.

Владельцы недвижимости настаивают на пересмотре положений законопроекта. Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил обращения в органы власти, указывая, что документом предлагается решать проблемы одних компаний - арендаторов за счет других - арендодателей.

По данным РСТЦ, 98% собственников торговой недвижимости пошли навстречу арендаторам и взимают сейчас лишь 10-15% платы, позволяющей поддерживать закрытые торговые центры в рабочем состоянии.

Предлагается ограничить возможность одностороннего расторжения договоров аренды 1 октября нынешнего года

Как сообщает РСТЦ, бизнес-сообществом был предложен "компромиссный" вариант положений законопроекта. Предлагается дать "льготы" добросовестному арендатору из пострадавших от пандемии отраслей при снижении его доходов более чем на 50%. Он получит право на односторонний отказ от аренды, если возместит арендодателю убытки от расторжения в размере не более одного ежемесячного арендного платежа (если такое возмещение было предусмотрено договором). Возмещение может быть сделано за счет ранее внесенного обеспечительного платежа. Любые иные платы и возмещения убытков запрещены. Договор аренды будет считаться расторгнутым по истечении 14 календарных дней с момента направления арендодателю уведомления об отказе от договора, если за это время стороны не достигли иного соглашения. Обеспечительный платеж не будет подлежать возврату только в случаях, если после введения ограничительных мер из-за пандемии арендатором "были не исполнены или ненадлежащим образом исполнены обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей". Кроме того, предлагается установить, что эти положения будут действовать до 1 октября нынешнего года. Эти поправки в законопроект обсуждались на днях на встрече предпринимателей с представителями минэкономразвития.

Между тем предприниматели-арендаторы, опасаясь, со своей стороны, что меры поддержки могут быть пересмотрены или отклонены, направили письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой принять законопроект в первоначальной редакции. Среди авторов письма - компании ресторанного и отельного бизнеса, фитнеса, спорта, индустрии красоты, розничной торговли, ресторанного и отельного бизнеса, телекоммуникационных услуг.

По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольги Киселевой, только 20-25% арендодателей пошли на уступки арендаторам из сферы фитнеса. В некоторых случаях владельцы недвижимости продолжают требовать от арендаторов оплату в прежних объемах либо предоставляют несущественные скидки. "Наши игроки, особенно небольшие клубы, не входящие в крупные сети, совершенно беззащитны. Однако уже и большие сети столкнулись с тем, что арендодатели не пускают в помещения, расторгают договоры и применяют другие методы давления", - говорит Киселева. Принятие законопроекта, по мнению авторов обращения, "даст возможность арендаторам и арендодателям на равных договориться о дальнейшем сотрудничестве, но с учетом текущей эпидемиологической и социально-экономической ситуации".