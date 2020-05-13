Шиномонтаж в Подмосковье откроют не раньше 18 мая

Никто так не ждал снятия карантина, как автолюбители, вынужденные ежедневно пользоваться машиной. За шесть карантинных недель погода кардинально поменялась, а люди продолжают ездить на зимней резине - сервисы-то закрыты. Жителям Подмосковья и на первом этапе снятия ограничений легче не стало - все запреты на работу предприятий у них продлены как минимум до 18 мая. Когда же заработают автосервисы и шиномонтаж в регионе?

"Они открыты, - рассказывает министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова. - Но работают только для обслуживания предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Всем остальным организациям и частным лицам доступны услуги только аварийного ремонта". Если, к примеру, у вас отказали дворники, в сервисе их починят. А вот поменять резину - увы! До 18 мая не получится. После - да, если область не продлит ограничения.

"Как следует из разъяснений Минтруда, автосервисы и шиномонтаж не относятся к непрерывно действующим организациям, в которых невозможна приостановка деятельности. Не являются они и предприятиями, закрытие которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей. Поэтому их деятельность и приостановлена", - прокомментировал "РГ" адвокат Сергей Карасов. Но разве на шипах летом ездить безопасно? "Опасно. Прежде всего для асфальта и самих покрышек, которые теряют шипы при высокой температуре", - считает автоэксперт Вячеслав Субботин. Многие решили проблемы с помощью выездного шиномонтажа.