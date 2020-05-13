Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.05.2020 23:50
Рубрика: Легковые авто

Потяните резину

Шиномонтаж в Подмосковье откроют не раньше 18 мая
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 102 (8156)
Никто так не ждал снятия карантина, как автолюбители, вынужденные ежедневно пользоваться машиной. За шесть карантинных недель погода кардинально поменялась, а люди продолжают ездить на зимней резине - сервисы-то закрыты. Жителям Подмосковья и на первом этапе снятия ограничений легче не стало - все запреты на работу предприятий у них продлены как минимум до 18 мая. Когда же заработают автосервисы и шиномонтаж в регионе?
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Они открыты, - рассказывает министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова. - Но работают только для обслуживания предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Всем остальным организациям и частным лицам доступны услуги только аварийного ремонта". Если, к примеру, у вас отказали дворники, в сервисе их починят. А вот поменять резину - увы! До 18 мая не получится. После - да, если область не продлит ограничения.

Фото: iStock
Сейчас или после карантина. Когда лучше купить машину

"Как следует из разъяснений Минтруда, автосервисы и шиномонтаж не относятся к непрерывно действующим организациям, в которых невозможна приостановка деятельности. Не являются они и предприятиями, закрытие которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей. Поэтому их деятельность и приостановлена", - прокомментировал "РГ" адвокат Сергей Карасов. Но разве на шипах летом ездить безопасно? "Опасно. Прежде всего для асфальта и самих покрышек, которые теряют шипы при высокой температуре", - считает автоэксперт Вячеслав Субботин. Многие решили проблемы с помощью выездного шиномонтажа.