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13.05.2020 03:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сахалинца осудят за фейк о неэффективной борьбе с коронавирусом

Текст: Юлия Гарднер

Сахалинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по делу пассажира авирейса Бангкок - Шанхай - Южно-Сахалинск. Его обвиняют по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Первое в России уголовное дело о фейке о коронавирусе направлено в суд

27 апреля этого года мужчина, находясь на борту приземлившегося в Южно-Сахалинске самолета, записал видеокомментарий и распространил его в мессенджере. Он рассказал, что пассажиров рейса обеспечили средствами индивидуальной защиты из-за коронавируса якобы лишь по прибытию в пункт назначения и что власть таким образом пытается ввести население в заблуждение.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что накануне в аэропорту города Бангкок пассажиры авиарейса обеспечены АО "Авиакомпания Аврора" средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами, проинструктированы о необходимости их использования на протяжении всего полета", - говорится на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в городской суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Распространение коронавируса COVID-19

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