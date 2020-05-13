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13.05.2020 14:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омбудсмен: Нужно проверить сотрудников приюта в Уфе, где унижали детей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на своем официальном сайте прокомментировала оскорбляющее детей видео, снятое одной из сотрудниц соцприюта в Уфе и размещенное в соцсетях.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По мнению Кузнецовой, главный вопрос в этой ситуации: кто допустил такого сотрудника к работе?

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- Как такие "кандидаты" в принципе оказываются рядом с детскими учреждениями? Почему сотрудник, основная задача которого работать с документацией, оказался вместе с детьми, снимает их на видео, выкладывает в Cеть, нагло нарушая закон, я уже не говорю о последствиях для детской психики, - заметила Анна Кузнецова.

По ее словам, данная ситуация свидетельствует: человек не проинструктирован, не знает порядок.

- Какой руководитель, видя сотрудника, который абсолютно не представляет, куда попал, допустил его к работе с детьми, попавшими в беду? Считаю, нужно тщательно проверить и других сотрудников на предмет компетентности, если подобные ситуации оказались возможными в этом учреждении, - подчеркнула омбудсмен.

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Сейчас в социальном приюте для детей и подростков Уфы проводит проверку прокуратура Башкирии. Сотрудники надзорного органа дадут оценку не только действиям специалиста по социальной работе, записавшей оскорбляющий детей видеоролик, но и должностных лиц учреждения, в том числе по факту жестокого обращения с воспитанниками и ненадлежащего воспитания. Проверку проводят также региональный следком и полиция.

Напомним, одна из сотрудниц социального приюта сняла и разместила в соцсетях видео, на котором грубо комментирует действия воспитанников, оскорбляет и нецензурно выражается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан Президент Уполномоченный по правам ребенка ПФО Башкортостан Уфа

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