Омбудсмен: Нужно проверить сотрудников приюта в Уфе, где унижали детей

По мнению Кузнецовой, главный вопрос в этой ситуации: кто допустил такого сотрудника к работе?

- Как такие "кандидаты" в принципе оказываются рядом с детскими учреждениями? Почему сотрудник, основная задача которого работать с документацией, оказался вместе с детьми, снимает их на видео, выкладывает в Cеть, нагло нарушая закон, я уже не говорю о последствиях для детской психики, - заметила Анна Кузнецова.

По ее словам, данная ситуация свидетельствует: человек не проинструктирован, не знает порядок.

- Какой руководитель, видя сотрудника, который абсолютно не представляет, куда попал, допустил его к работе с детьми, попавшими в беду? Считаю, нужно тщательно проверить и других сотрудников на предмет компетентности, если подобные ситуации оказались возможными в этом учреждении, - подчеркнула омбудсмен.

Сейчас в социальном приюте для детей и подростков Уфы проводит проверку прокуратура Башкирии. Сотрудники надзорного органа дадут оценку не только действиям специалиста по социальной работе, записавшей оскорбляющий детей видеоролик, но и должностных лиц учреждения, в том числе по факту жестокого обращения с воспитанниками и ненадлежащего воспитания. Проверку проводят также региональный следком и полиция.

Напомним, одна из сотрудниц социального приюта сняла и разместила в соцсетях видео, на котором грубо комментирует действия воспитанников, оскорбляет и нецензурно выражается.