Приезжим адвокатам разрешили не отправляться на двухнедельную изоляцию

Важного прецедента добились двое столичных адвокатов, которым следствие попыталось запретить работать в Татарстане в течение двух недель с момента приезда. Мол, сначала защитники должны выдержать карантин.

13 мая, кстати, о подобном случае написала "Российская газета" в статье "Обсерватор для защиты": адвокат из Новосибирской области не смогла приехать на процесс в Кемерово, так как не получила твердых гарантий, что ее не закроют на две недели на карантин, веденный местными властями.

В Татарстане также правоохранители ссылались на региональные противоэпидемиологические нормы, обязывающие всех приезжих проходить двухнедельную изоляцию. Поэтому следователь, ведущий дело, подписал специальное постановление. В нем он объяснил, что в течение четырнадцати дней с момента приезда адвокаты не вправе вступать в дело, встречаться с подзащитным, вместе с ним читать накопленные следствием материалы. Обвиняемому же рекомендовали на этот срок найти защитников на месте. Или адвокат ему будет предоставлен государством.

По мнению одного из адвокатов, участвовавших в данном деле, "некоторые недобросовестные работники следственных органов, пользуясь ситуацией, пытаются достичь нужных им результатов, опираясь на неверно толкуемые нормативные акты субъектов РФ".

Следователи не вправе ссылаться на местные нормы о карантине для приезжих и запрещать иногородним адвокатам вступать в дело

Защитники полагают, что следствие руководствовалась вовсе не заботой о здоровье всех участников процесса. Просто не хотело связываться со слишком активными адвокатами: многие действия правоохранителей были успешно обжалованы. Как бы то ни было, в этот раз следствию также не удалось одержать правовую победу. На "санитарное" постановление следователя была подана жалоба. Зам начальника управления Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе вынес решение в пользу стороны защиты, указав, что уголовное судопроизводство регулируется только уголовно-процессуальным законодательством.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, в свою очередь, официально разъяснило, что меры по обеспечению самоизоляции, введенные в регионе, не распространяются на адвокатов, прибывших в связи со своей профессиональной деятельностью.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник сообщил, что защитники с самого начала находились в тесном контакте с ФПА, ставили ее в известность о своих действиях и советовались, каким образом добиться допуска в дело.

"Их опыт может быть использован в других регионах, где возникают такого рода сложности у прибывающих туда адвокатов, - сказал Генри Резник. - При отсутствии каких-либо данных о том, что у них есть признаки инфекционного заболевания, к ним не должны применяться чрезмерные и неосновательные ограничения, препятствующие обеспечению такой конституционной ценности, как право на защиту".