Новости

Сбербанк продлил срок действия своих карт 19:59
Пол Верховен экранизирует "Милого друга" Ги де Мопассана 19:51
В Москве снова заработали такси бизнес-класса 19:41
Главный патологоанатом Москвы рассказал об учете смертей от COVID-19 19:26
В Петербурге от короновируса умер помощник сенатора от Татарстана 19:25
В Уфе завели дело на снявшую оскорбительное видео сотрудницу соцприюта 19:18
Создатель "Острых козырьков" экранизирует "Большие надежды" Диккенса 19:10
Калининградцев обязали носить маски на улице 19:08
В Петербурге умер хирург с подтвержденным COVID-19 19:01
В Подмосковье на три месяца заморожены цены на некоторые услуги ЖКХ 18:43
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться 18:30
Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2019 год 18:30
Фото: огромная стоянка с машинами каршеринга 18:30
Минтруд не считает ситуацию с безработицей в стране угрожающей 18:27
Поддержку населения в условиях коронавируса оценили в 300 млрд рублей 18:22
Источник: "Локомотив" скоро объявит об уходе Юрия Семина 18:20
Роберт Паттинсон не боится конкуренции с другими Бэтменами 18:20
Отключение горячей воды в Подмосковье перенесли на июль 18:18
В Волгограде построят дорогу-дублер главной магистрали 18:15
Вышел трейлер "Неистового" с Расселом Кроу 18:10
Вице-спикер сената Польши подал в отставку, чтобы снова стать врачом 18:05
"ЕР" внесла в Госдуму поправки об увеличении детских пособий 18:05
Борисов через год примет эстафету культурной столицы Беларуси 18:05
Подавший сигнал тревоги самолет ФК "Зенит" приземлился в Пулково 18:00
Сейчас или после карантина. Когда лучше купить машину 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
13.05.2020 19:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге от короновируса умер помощник сенатора от Татарстана

Текст: Олег Платонов (Казань)

В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончался помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова Шамиль Ильясов.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Петербурге умер хирург с подтвержденным COVID-19

Об этом Морозов сообщил на своей странице в Facebook. "У меня первая потеря. В Питере умер от коронавируса мой друг и помощник Шамиль Ильясов", - написал политик.

Как выяснилось, Шамиль Ильясов умер в понедельник в возрасте 63 лет. В больницу мужчина попал, находясь на карантине вместе с семьей. По словам Морозова, хронических заболеваний у его помощника не было, однако, болезнь развивалась у него очень быстро. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, но спасти мужчину не удалось.

Между тем

Сенатор от Татарстана Олег Морозов осенью этого года планирует участвовать в выборах в Государственную думу. Олег Морозов рассчитывает на мандат от Нижнекамского одномандатного округа, который ранее был закреплен за Айратом Хайруллиным, погибшим во время крушения собственного вертолета.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад ПФО Татарстан СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минкомсвязь увеличила мощности работы портала госуслуг
Мишустин поручил без задержек выдавать врачам стимулирующие выплаты
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться
Минпросвещения: ЕГЭ перенесут на более поздние сроки
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ