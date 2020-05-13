В Петербурге от короновируса умер помощник сенатора от Татарстана

В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончался помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова Шамиль Ильясов.

Об этом Морозов сообщил на своей странице в Facebook. "У меня первая потеря. В Питере умер от коронавируса мой друг и помощник Шамиль Ильясов", - написал политик.

Как выяснилось, Шамиль Ильясов умер в понедельник в возрасте 63 лет. В больницу мужчина попал, находясь на карантине вместе с семьей. По словам Морозова, хронических заболеваний у его помощника не было, однако, болезнь развивалась у него очень быстро. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, но спасти мужчину не удалось.

Между тем

Сенатор от Татарстана Олег Морозов осенью этого года планирует участвовать в выборах в Государственную думу. Олег Морозов рассчитывает на мандат от Нижнекамского одномандатного округа, который ранее был закреплен за Айратом Хайруллиным, погибшим во время крушения собственного вертолета.