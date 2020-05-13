Смольный анонсировал проверки во всех петербургских больницах. Повод тяжелый - пожар в больнице Святого Георгия, который унес жизни пяти человек.

В частности, будут проверяться пути эвакуации. Они в больницах должны быть достаточно просторными, чтобы можно было вывезти пациентов на каталках. Также будут проверены системы противопожарной безопасности.

Но особое внимание городские власти уделят аппаратам ИВЛ. По предварительным данным, именно с оборудования по искусственной вентиляции легких в больнице Святого Георгия и началось возгорание. Известно, что сам аппарат новый, его установили недавно, производитель - Уральский приборостроительный завод.

К слову, аппарат от этого же производителя сгорел 9 мая в Москве в больнице N 50. Тогда погибла женщина, подключенная к нему.

Аппараты ИВЛ в больнице Святого Георгия отключили в момент пожара. Врачи процедуру провели вручную. Больше их пока не включали. Уж слишком много вопросов возникло к этому оборудованию. Свою проверку аппаратов уже анонсировал Росздравнадзор.

В петербургских больницах аппараты ИВЛ установлены повсеместно, для реанимации это крайне важное оборудование. К аппаратам ИВЛ подключают пациентов, которые не могут самостоятельно дышать. В стационарах, перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, к таким аппаратам подключают самых сложных больных.

По данным администрации города, в Петербурге прием пациентов с COVID-19 ведется в 17 стационарах. Сейчас в городе создано 5483 койки, 3709 из них оборудованы кислородом, а 605 - аппаратами ИВЛ.

По предварительным данным, именно с оборудования по искусственной вентиляции легких в больнице Святого Георгия и началось возгорание

И это не предел. В начале мая власти Петербурга заявили, что у города есть потребность в дополнительных аппаратах ИВЛ, ранее город обращался за помощью к частным клиникам Северной столицы, у некоторых из них также есть такое оборудование.

Тем не менее пока официально причина пожара в Петербурге не установлена. Следователи рассматривают все версии случившегося, опрашивают сотрудников больницы, пациентов и жителей Выборгского района, которые, собственно, оказались первыми, кто вызвал пожарных, увидев дым в окнах больницы Святого Георгия.

Ситуация более чем серьезная, учитывая, что в Петербурге планируют расширить количество мест для приема больных с коронавирусом. Так, пациентов с легкой формой COVID-19 будут госпитализировать в переоборудованный корпус "Ленэкспо", также готовится принимать пациентов пансионат "Заря", который долгое время играл во время пандемии роль обсерватора.

Эвакуация пациентов и персонала из больницы Святого Георгия прошла довольно быстро и гладко. В считанные минуты за пределы отделения вывели и вывезли 150 человек. Такая скорость стала возможной благодаря широким коридорам, большому количеству эвакуационных проходов, сам корпус был выстроен в 1986 году и соответствует современным стандартам больниц. В ходе проверок будет изучаться, насколько в выставочных залах или в пансионате может быть безопасно в случае ЧП. Также будет проверяться состояние проводки и способность электросетей выдержать колоссальную нагрузку.