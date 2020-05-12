Опубликован список погибших в больнице Святого Георгия в Петербурге

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовал список погибших в результате пожара в больнице Святого Георгия.

При пожаре скончались:

Борисов Юрий Николаевич 1952 года рождения

Рубанов Андрей Анатольевич 1960 года рождения

Женихов Анатолий Владимирович 1958 года рождения

Баличев Василий Васильевич 1959 года рождения

Гвадзабия Зинаида Николаевна 1960 года рождения.

Мужчины находились в палате, где произошло возгорание, женщина - в соседней.

Для близких погибших в больнице Святого Георгия открыли "горячую линию": 511-96-00.

После пожара в медучреждении во всех стационарах начаты проверки. Будет изучаться не только работа систем противопожарной безопасности, но и исправность оборудования. По предварительным данным, возгорание в больнице Святого Георгия произошло из-за неисправного аппарата ИВЛ.