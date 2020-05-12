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12.05.2020 12:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликован список погибших в больнице Святого Георгия в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовал список погибших в результате пожара в больнице Святого Георгия.

При пожаре скончались:

  • Борисов Юрий Николаевич 1952 года рождения
  • Рубанов Андрей Анатольевич 1960 года рождения
  • Женихов Анатолий Владимирович 1958 года рождения
  • Баличев Василий Васильевич 1959 года рождения
  • Гвадзабия Зинаида Николаевна 1960 года рождения.

Мужчины находились в палате, где произошло возгорание, женщина - в соседней.

Названа причина смерти четырех пациентов больницы Святого Георгия

Для близких погибших в больнице Святого Георгия открыли "горячую линию": 511-96-00.

После пожара в медучреждении во всех стационарах начаты проверки. Будет изучаться не только работа систем противопожарной безопасности, но и исправность оборудования. По предварительным данным, возгорание в больнице Святого Георгия произошло из-за неисправного аппарата ИВЛ.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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