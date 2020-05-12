Опубликован список погибших в больнице Святого Георгия в Петербурге

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовал список погибших в результате пожара в больнице Святого Георгия.
При пожаре скончались:
- Борисов Юрий Николаевич 1952 года рождения
- Рубанов Андрей Анатольевич 1960 года рождения
- Женихов Анатолий Владимирович 1958 года рождения
- Баличев Василий Васильевич 1959 года рождения
- Гвадзабия Зинаида Николаевна 1960 года рождения.
Мужчины находились в палате, где произошло возгорание, женщина - в соседней.
Для близких погибших в больнице Святого Георгия открыли "горячую линию": 511-96-00.
После пожара в медучреждении во всех стационарах начаты проверки. Будет изучаться не только работа систем противопожарной безопасности, но и исправность оборудования. По предварительным данным, возгорание в больнице Святого Георгия произошло из-за неисправного аппарата ИВЛ.