Названа возможная причина пожара в петербургской больнице

Короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность могло привести к пожару в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, ранним утром в больнице, рассчитанной на 579 пациентов и перепрофилированной под лечение COVID-19, произошел пожар. Загорелась аппаратура в отделении реанимации на шестом этаже, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Пациентов и медработников вывели из отделения. Всего было эвакуировано порядка 150 человек.

Как говорят в городском управлении МЧС, есть погибшие. По предварительным данным, скончались пять пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.