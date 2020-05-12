Новости

В Карелии умер первый пациент с COVID-19 09:17
Mazda ищет кредитора, который спасет компанию 09:10
В Кузбассе произошел взрыв на военном полигоне 09:08
В Центробанке рассказали, как часто на Урале находят фальшивые купюры 09:05
По факту пожара в петербургской больнице возбуждено уголовное дело 09:04
Врач рассказал о появлении опасного симптома коронавируса у детей 08:50
Плющенко анонсировал новые громкие переходы в свою академию 08:45
Названа возможная причина пожара в петербургской больнице 08:40
Биолог рассказала, кто обладает самым сильным иммунитетом к COVID-19 08:35
Режим самоизоляции продлен в Челябинской области до 31 мая 08:33
Врач рассказал, как маска и перчатки защищают от коронавируса 08:28
У пациента в Бразилии во время исследования обнаружено три почки 08:27
В Варшаве украинцы попались на краже посылок с ценными вещами 08:25
Забайкальца с коронавирусом госпитализируют по решению суда 08:25
Феттель покинет "Феррари" в конце сезона 08:15
В Петербурге из загоревшейся больницы эвакуировали 150 пациентов и врачей 08:06
Врач рассказала о самых полезных в период эпидемии продуктах 08:00
Фото рестайлинга самого маленького Suzuki "утекли" в Сеть 08:00
При пожаре в петербургской больнице погибли пять человек 07:58
На кладбище в Амурской области медведь раскопал могилу 07:58
Около 30 тысяч КТ легких обработал в Москве искусственный интеллект для диагностики COVID 07:55
На онлайн-площадке "РГ" состоялся Совет экспертов о ситуации в кинематографе 07:55
В ВОЗ назвали причины заражения медработников коронавирусом 07:44
В Петербурге произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19 07:37
Вывозной борт доставил из Индонезии на Средний Урал 95 россиян 07:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Новый законопроект позволит получить школьный аттестат без ЕГЭ
Новый законопроект позволит получить школьный аттестат без ЕГЭ
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
12.05.2020 08:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа возможная причина пожара в петербургской больнице

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность могло привести к пожару в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Петербурге из загоревшейся больницы эвакуировали 150 пациентов и врачей

Напомним, ранним утром в больнице, рассчитанной на 579 пациентов и перепрофилированной под лечение COVID-19, произошел пожар. Загорелась аппаратура в отделении реанимации на шестом этаже, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Пациентов и медработников вывели из отделения. Всего было эвакуировано порядка 150 человек.

Как говорят в городском управлении МЧС, есть погибшие. По предварительным данным, скончались пять пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Голикова: 22 региона могут приступить к первому этапу снятия ограничений
Эксперты предупредили россиян о новом виде мошенничества
В ВОЗ назвали причины заражения медработников коронавирусом
В Москве начал действовать масочный режим
Эксперты прокомментировали поправки в закон "О полиции"
Мошенники придумали новые способы похищать деньги с карт