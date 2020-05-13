В Крыму суд разрешил прокуратуре возобновить дело о зверствах нацистов

Верховный суд РК отменил постановление, которым в советское время было закрыто уголовное дело о массовых зверствах нацистов в Крыму. Об этом сообщается на сайте суда.

Ранее в прокуратуре Крыма сообщили, что по поручению Генпрокуратуры изучили соответствующие архивные материалы Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Следователи установили новые эпизоды преступной деятельности нацистов на территории Крыма в 1941-1944 годах, непосредственных участников преступлений и их жертв.

В ведомстве пояснили, что речь идет о деле, возбужденном 28 июля 1969 года Управлением КГБ при Совете министров Украинской ССР по Крымской области в связи с фактами массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками в Крыму.

По данным надзорного ведомства, тогда следователи допросили около 200 свидетелей и обвиняемых, провели более 100 осмотров и опознаний. Впоследствии уголовное дело было прекращено, отдельные его материалы передали в ФРГ для привлечения виновных лиц к ответственности.