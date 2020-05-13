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13.05.2020 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале экс-чиновника будут судить за взятку "для шефа"

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинской области передано в суд бывшего заместителя главы Нагайбакского района, потребовавшего взятку для своего начальника. На деле он обманул и заплатившего ему предпринимателя, и начальника, а деньги присвоил. Действия обвиняемого квалифицированы по статье о мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в среду в региональной прокуратуре.

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История произошла еще в 2017 году. Получив информацию о том, глава района Виталий Гайсин уже подписал акты выполненных работ по муниципальному контракту на благоустройство сквера в селе Фершампенуаз, его заместитель Иван Фархутдинов немедленно организовал встречу с исполнителем контракта, на которой от имени шефа попросил "откат" в размере 50 тысяч рублей. Якобы за эти деньги глава пообещал благополучно принять весь объем работ и перечислить за него деньги.

Сразу после оплаты контракта, предприниматель передал чиновнику "откат" для главы. Однако, как установило следствие, к нему эти деньги так и не попали - зам потратил их на личные нужды.

Стоит отметить, что и главу, и его предприимчивого заместителя оперативники УФСБ региона задержали одновременно - в октябре прошлого года. Виталию Гайсину кресла главы стоила афера с незаконным выделением супруге сельскохозяйственной субсидии, которую семья вложила в реконструкцию своего коттеджа.

Ивану Фархутдинову инкриминировали историю с взяткой. Однако поскольку деньги чиновник взял обманом, обвинение ему предъявили по менее тяжкой статье о мошенничестве. Впрочем, и по ней ему грозит до шести лет лишения свободы.

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