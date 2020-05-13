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13.05.2020 15:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре погибли волонтеры, искавшие упавшего в реку мальчика

Текст: Екатерина Призова

Двое жителей Белоярского района Югры, которые на добровольных началах участвовали в поисках пропавшего мальчика, погибли сегодня в реке. Об этом сообщил местный глава.

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Напомним, сегодня из сообщения "Центроспас-Югория" стало известно о трагическом несчастном случае на реке Казым: 11 мая около двух часов дн семилетний мальчике катался на велосипеде в районе площади, на пересечении улиц Набережная и Молодости. Он не справился с управлением и упал в воду. На поиски ребенка были брошены силы профессионалов и волонтеров.

"К глубокому сожалению, катер "Амур", на котором находились трое жителей Белоярского, ушел под баржу, и два человека утонуло", - цитирует РИА Новости прямой эфир руководителя района Сергея Маненков в Instagram.

Пока найти мальчика не удалось. Обнаружили лишь его велосипед.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - передает пресс-служба Следственного комитета Югры.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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