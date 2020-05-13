Суд оштрафовал уральцев, в чьей квартире устроили подпольную вечеринку

Двум жителям Екатеринбурга, которые в разгар режима самоизоляции и запрета на массовые мероприятия предоставили квартиру для вечеринки, придется заплатить штраф - по тысяче рублей каждому.

Подпольное мероприятие на десять человек состоялось в ночь с 17 на 18 апреля, в съемной квартире на улице Московской.

В это время на территории Свердловской области действовал режим повышенной готовности, предполагающий запрет проведения любых массовых мероприятий. Приглашения рассылались в соцсетях, позже видео праздника попало в интернет и привлекло внимания правоохранительных органов. Выяснилось, что вечеринку устроил известный в городе организатор подобных мероприятий Стас Словиковский. Мужчина сам явился в полицию, признал вину, пообещал больше не нарушать запреты и даже записал видеообращение с призывом соблюдать предписания санитарных врачей и региональных властей. На участников увеселительного мероприятия составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

- Сегодня Ленинским районным судом города Екатеринбурга к административной ответственности были привлечены юноша и девушка, предоставившие съемную квартиру для проведения закрытой вечеринки. Судом каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Постановления суда вступят в законную силу через 10 суток, если не будут обжалованы сторонами, - сообщила руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина Масленникова.