В России начался эксперимент по тестированию системы "Зеленая волна", которая позволит водителям проезжать по улицам города с минимальным количеством остановок на светофорах. По замыслу разработчиков (НП "ГЛОНАСС"), это должно сократить пробки на 20%.

"Зеленая волна" работает на основе искусственного интеллекта. Система будет собирать данные с автомобилей, а также с систем спутниковой навигации о количестве, местонахождении, скорости автомобилей и затем соотносить ее с сигналами светофоров. После чего система передаст водителям рекомендации по скорости движения.

Проект является частью масштабной инициативы по формированию в России инфраструктуры "умных дорог" - платформы "Автодата". В работу по ее созданию вовлечены минпромторг, минтранс, Роскосмос, Ростелеком и другие ведомства и крупные игроки. Среди проектов платформы - "умный" пешеходный переход, когда действие зеленого светофора можно продлевать через специальное приложение, и "умное" дорожное полотно, когда, например, покрытие из оптоволокна предупреждает водителей о неровностях на дорогах.

Сбор данных с автомобилей позволит настроить работу светофоров и сократить пробки на 20%

Для работы "Зеленой волны" предполагается установка на автомобиле специального устройства v2x (Vehicle-to-Everything), которое позволяет считывать информацию о дорожной обстановке, в том числе о ближайших транспортных средствах, погодных условиях, состоянии асфальта. Данные с такого устройства идут в систему "Автодата" и анализируются там.

Параллельно с проведением эксперимента рабочая группа Национальной технологической инициативы "Автонет" готовит техстандарт для постепенного внедрения v2x на всех автомобилях в России. Пока что их можно будет установить на добровольной основе или скачать специальное приложение на смартфон.

В эксперименте, который стартовал в Волгограде, приборами v2x оборудованы только некоторые автомобили, но этого достаточно, чтобы протестировать систему, объяснил Ярослав Федосеев, пресс-секретарь НП "ГЛОНАСС", официальный представитель НТИ "Автонет".

Переговоры по запуску технологии идут еще с 21 регионом и белорусским городом Оршей. С осени начнется повсеместное внедрение "Зеленой волны", рассказал Федосеев.