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13 мая 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 13 мая 2020 года № 128 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 13 мая 2020 г.
Опубликован 13 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Образовательным организациям всех типов независимо от организационно-правовой формы и формы собственности осуществлять деятельность в следующих режимах:

образовательным организациям, реализующим программы дошкольного общего образования, - в форме открытия дежурных групп, перечень которых устанавливается Департаментом образования Владимирской области;

образовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы начального общего образования, - в форме дистанционного образования и открытия дежурных классов (групп), перечень которых устанавливается Департаментом образования Владимирской области;

образовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального, высшего образования, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные и профессиональные программы, - в форме дистанционного образования.

При этом максимальное количество педагогов необходимо перевести на работу в удаленном доступе без посещения образовательного учреждения.".

1.2. Пункт 27 исключить.

1.3. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Временно до отмены режима повышенной готовности приостановить работу СПА-салонов, массажных салонов.".

1.4. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Временно до отмены режима повышенной готовности осуществлять прием заявителей в филиалах и обособленных подразделениях государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области" только по предварительной записи.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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