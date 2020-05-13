Указ губернатора Владимирской области от 13 мая 2020 года № 129 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Ограничения, установленные пунктами 1, распространяются на деятельность организаций и предпринимателей, осуществляемую дистанционно".

1.2. Пункты 3-6 считать пунктами 4-7.

2 Указа, не индивидуальных

1.3. Пункт 5.1 приложения к Указу изложить в следующей редакции:

"5.1.Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов, а также организации общественного питания, обеспечивающие питание работников организаций, деятельность которых не приостановлена и на территории которых они расположены.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







