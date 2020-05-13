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13 мая 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 13 мая 2020 года № 132 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в приложение к Указу Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания, за исключением мест в общежитиях для студентов, школах-интернатах, общежитиях для рабочих 55"

1.2. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

"8.3 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6, за исключением 47.62"

1.3. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

"8.4 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную прочими товарами в специализированных магазинах 47.7, за исключением 47.73, 47.74, 47.75.2, 47.75.3, 47.76, 47.78.2, 47.78.6"

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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