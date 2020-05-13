Указ губернатора Воронежской области от 13 мая 2020 года № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Определить, что территорией, на которой продляется действие ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в условиях введения режима повышенной готовности, является территория в границах Воронежской области.

2. Временно приостановить до 31 мая 2020 года на территории Воронежской области:

а) оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе деятельность фитнес-центров, осуществление (проведение) тренировок, соревнований и иных мероприятий спортивного характера;

б) деятельность объектов розничной торговли (в том числе функционирующих на территории торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов (универсамов), универмагов, гипермаркетов, магазинов-складов, аутлет-центров, моллов, ярмарок, рынков), за исключением следующих организаций и индивидуальных предпринимателей (далее также - организации):

- аптечных организаций;

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости в соответствии с приложением № 1 к настоящему указу;

- системообразующих организаций;

- организаций, осуществляющих торговлю средствами связи и заключающих договоры на оказание услуг связи и реализацию этих услуг (оплата, подключение);

- организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;

в) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

г) деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением парикмахерских услуг;

д) оказание услуг по организации процесса курения кальяна в ресторанах, барах, кафе, кальянных, организациях торговли и иных общественных местах;

е) проведение публичных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

ж) деятельность парков культуры и отдыха;

з) деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, а также столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания работникам организаций или обслуживающих на вынос без посещения помещения гражданами;

и) деятельность фуд-кортов;

к) бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, сдачу в аренду жилых помещений гражданам.

3. Пункт 2 настоящего указа не распространяется на организации (работодателей и их работников), перечисленные в пунктах 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. Обязать граждан, проживающих на территории Воронежской области:

а) в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах;

б) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования донора к месту (от места) сдачи крови и (или) ее компонентов;

- следования к месту (от места) работы (службы), выполнения служебных обязанностей при наличии справки, выданной работодателем по месту работы (службы) гражданина, и (или) служебного удостоверения;

- помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по оказанию транспортных услуг и услуг доставки;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

- следования к месту проживания (пребывания);

- осуществления индивидуальных занятий спортом и прогулок на улице при условии соблюдения социальной дистанции;

посещения судов, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной юрисдикции на основании вызовов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру, суд, органы административной юрисдикции;

- посещения судебно-экспертных учреждений, адвокатов, нотариусов;

- посещения мест обучения по военно-учетным специальностям в образовательных организациях Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" при наличии соответствующей справки образовательной организации;

- посещения гражданами по повестке военного комиссариата, а также сопровождающими их лицами мест медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора, заседаний призывной комиссии, мест отправки к месту прохождения военной службы, военных комиссариатов;

- посещения медицинских, аптечных, ветеринарных организаций;

- доставки добровольцами (волонтерами) лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан;

в) не посещать парки культуры и отдыха;

г) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

д) иметь при себе и по требованию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, предъявлять документ, удостоверяющий личность гражданина;

е) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы):

- при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

- на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

- при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

- при посещении территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Воронежской области, иных государственных органов Воронежской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области;

- при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;

- при посещении зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена.

Ограничения, установленные подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, адвокатскую и нотариальную деятельность, деятельность судебно-экспертных учреждений, деятельность иных органов, непосредственно направленную на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

5. Гражданам, прибывшим на территорию Воронежской области из г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга:

- незамедлительно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, свою контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте жительства (пребывания) на территории Воронежской области, на горячую линию по телефону +7 (473) 210-04-61;

- обеспечить самоизоляцию (за исключением граждан, прибывших в служебную командировку) по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня прибытия в место назначения на территории Воронежской области.

6. Рекомендовать гражданам:

а) использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки) при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов розничной торговли, в общественном транспорте, включая такси;

б) ограничить поездки за пределы территории Воронежской области, в том числе в целях туризма и отдыха.

7. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области (далее - Штаб).

8. Установить, что допускается использование на территории Воронежской области:

- личного транспорта гражданами в случае следования к месту самоизоляции (включая жилые помещения и садовые дома), работы, приобретения товаров (в случае их отсутствия в ближайших объектах розничной торговли), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, оказания медицинской помощи, ветеринарных услуг, а также помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе, иных случаях, установленных подпунктом "б" пункта 4 настоящего указа;

- транспорта юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;

- общественного транспорта;

- такси.

9. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан:

а) обеспечить сохранение за работниками работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование соответствующей организации;

б) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

в) обеспечить реализацию рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников;

г) не допускать в используемые для осуществления деятельности помещения, здания (строения, сооружения), транспорт общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

д) обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов) при входе граждан в используемые для осуществления деятельности помещения, здания (строения, сооружения).

10. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, в том числе организаций, чья деятельность приостановлена в соответствии с настоящим указом, обеспечить выплату заработной платы работникам.

11. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области, подведомственным им учреждениям при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера граждан старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания согласно приложению № 2 к настоящему указу, обеспечить их отстранение от работы путем перевода на дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей.

12. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, являющимся работодателями, при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера граждан старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания согласно приложению № 2 к настоящему указу, обеспечить их отстранение от работы путем перевода на дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей.

13. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы, временно приостановить на срок до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

14. Рекомендовать руководителям специализированных домов для престарелых и инвалидов, домов-интернатов частной формы собственности, обеспечивающих круглосуточное проживание получателей социальных услуг:

- установить режим изоляции сотрудников и получателей социальных услуг по месту нахождения организации;

- предусмотреть смену изолирующихся сотрудников 1 раз в 2 недели (при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в организации).

15. Департаменту социальной защиты Воронежской области продолжить работу по предоставлению мер государственной поддержки гражданам.

16. Департаменту культуры Воронежской области определить в подведомственных учреждениях ответственных лиц, обеспечивающих сохранность и безопасность предметов Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных на праве оперативного управления, безопасное функционирование объектов инфраструктуры, в том числе информационно-технологической.

17. Департаменту труда и занятости населения Воронежской области продолжить работу по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения и осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, через государственные казенные учреждения Воронежской области - центры занятости населения.

18. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департаменту культуры Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования:

- продолжить сопровождение реализации образовательных программ начального общего, общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до конца учебного года в соответствии с учебными календарными графиками;

- обеспечить (в случае необходимости) функционирование дежурных групп для присмотра и ухода за детьми в муниципальных, государственных дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях для обучающихся 1 - 4-х классов, в частных дошкольных и общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, родители (законные представители) которых работают.

19. Органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области во взаимодействии с правоохранительными органами (по согласованию) обеспечить ежедневное представление в управление региональной политики правительства Воронежской области списков лиц, прибывших на территорию муниципального образования после 1 марта 2020 года из других субъектов Российской Федерации и более 6 месяцев не проживавших на территории Воронежской области (далее - список), для последующего обобщения и ежедневного представления управлением региональной политики правительства Воронежской области сводного списка в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

20. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежат продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима работы соответствующего исполнительного органа государственной власти Воронежской области или подведомственного ему государственного учреждения.

21. Установить Штабу круглосуточный режим работы до особого распоряжения губернатора Воронежской области.

22. Комиссии по экономической безопасности Воронежской области обеспечить подготовку предложений губернатору Воронежской области по мерам государственной поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан, деятельность которых была ограничена в связи с принятием настоящего указа.

23. Штабу:

- обеспечить разъяснение положений настоящего указа;

- обеспечить работу горячих линий, связанных с обращениями по обеспечению на территории Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

24. Заместителям начальника Штаба обеспечить ежедневное представление губернатору Воронежской области доклада о проделанной Штабом и исполнительными органами государственной власти Воронежской области работе по реализации настоящего указа.

25. Признать утратившими силу следующие указы губернатора Воронежской области:

- от 03.04.2020 № 138-у "О мерах по обеспечению на территории Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- от 13.04.2020 № 145-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 03.04.2020 № 138-у";

- от 30.04.2020 № 172-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 03.04.2020 № 138-у";

- от 06.05.2020 № 181-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 03.04.2020 № 138-у";

- от 08.05.2020 № 183-у "О продлении действия указа губернатора Воронежской области от 03.04.2020 № 138-у".

26. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

27. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев





Приложение № 1 к указу губернатора Воронежской области от 13 мая 2020 г. № 184-у

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Непродовольственные товары первой необходимости, определенные рекомендуемым перечнем непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р.

2. Изделия медицинского назначения и медицинская техника.

3. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

4. Печатные средства массовой информации.

5. Табачная продукция.

6. Запасные части к сельскохозяйственной технике и оборудованию для агропромышленного комплекса.

7. Ритуальные принадлежности (код 47.78.4 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)).

8. Очки корригирующие (для коррекции зрения), линзы для коррекции зрения, оправы для очков корригирующих (для коррекции зрения).

9. Упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие товары, сопутствующие товародвижению.

10. Ткань.

11. Строительные материалы, оборудование и комплектующие.

12. Сеянцы, саженцы, семена, удобрения, посадочный материал, средства защиты растений.

13. Садово-огородная техника и инвентарь.





Приложение № 2 к указу губернатора Воронежской области от 13 мая 2020 г. № 184-у

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 -N18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.







