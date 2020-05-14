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14.05.2020 17:17
Рубрика: Легковые авто

Audi привезла в Россию очень дорогой A8 L, который не боится взрывов

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Audi A8 L Security внешне не отличить от обычного "а-восемь", однако это настоящий бронемобиль, которому не страшны выстрелы и взрывы.

Как и прошлая версия "броневика", A8 L Security получил многослойное стекло с поликарбонатным слоем (класс защиты VR10). Отметим, что у электропривода стекол есть автономное питание, позволяющее открыть или закрыть "форточку" в случае отказа бортовой сети.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Кузовные панели изготовлены из высокопрочной стали с добавлением сплавов алюминия и усилены арамидным волокном (VR9). Пороги оснащены антимагнитной противоосколочной защитой, и автомобиль способен выдержать взрыв 15 кг тротила.

Ещё одна составляющая безопасности - система аварийного хода PAX, благодаря которой седан может продолжать движение с прострелянными покрышками до 80 км на скорости 80 км/ч.

Фото: Пресс-служба Audi.

Под специальной крышкой в салоне расположен блок управления аварийной системой подачи воздуха, экстренного открывания дверей, пожаротушения. Последняя срабатывает в том числе автоматически, если датчики "почувствовали" критическое повышение температуры.

Опционально Audi A8 L Security можно оснастить проблесковым маячком, сиреной, радиосвязью, громкоговорителем.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Под капотом седана установлен 571-сильный битурбированный V8 объёмом 4.0 литра, позаимствованный у "заряженного" Audi S8. Полноприводный бронемобиль, разумеется, не такой резвый, как "донор", но результат для машины массой 4-4.2 тонны вполне приличный - 6.3 секунды. Максимальная скорость - 210 км/ч.

Ходовая часть полностью модернизирована: возросшая масса потребовала вмешательств, чтобы управляемость седана была максимально комфортной.

Цена на Audi A8 L Security не называется. Примерный прайс - 750 000 долларов (55.8 млн рублей). Срок поставки автомобиля составляет от 3 до шести месяцев.

#Audi