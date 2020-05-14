Беларусь выполнит свои обязательства по выплате госдолга

Кстати, по данным на 1 апреля внешний государственный долг страны составил $16,6 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,9 процента.

Основания для оптимистических прогнозов Сергей Румас усматривает, в частности, в данных экономической статистики. По его словам, за четыре прошедших месяца республиканский бюджет, как и местные, исполнены с профицитом. "В обоих случаях он составил по 600 млн белорусских рублей. Это говорит о том, что расходы и доходы бюджета сбалансированы", - пояснил премьер, информирует БЕЛТА.

Он уточнил, что в первом квартале были привлечены внешние государственные займы на сумму $247,7 млн, в том числе $222,7 млн - правительства и банков России, $12,8 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $8 млн - МБРР и $4,2 млн - ЕБРР и СИБ.

Что касается погашения внешнего государственного долга, то в первом квартале оно составило $504,9 млн, из которых $221,6 млн - правительству России, $171,2 млн - банкам КНР, $88,3 млн - ЕФСР, $22 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,5 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Сергей Румас озвучил и размер государственного долга РБ. По его данным, на 1 апреля он составил 53,7 млрд белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом текущего года на 8,9 млрд, или на 19,9 процента. А внутренний государственный долг на тот же период составил 10,4 млрд белорусских рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 19,1 процента.

Рассчитывает глава кабинета министров и на постепенное восстановление пострадавших секторов экономики уже летом нынешнего года. Он уверен, что "с июля экономика в пострадавших секторах будет наверстывать и добавлять: страны открываются, есть спрос на нашу продукцию".

Комментируя экономические результаты за четыре истекших месяца, Румас сказал, что "в принципе драйверы роста те же, что были и в первом квартале. Сельское хозяйство хорошо сработало, строительный комплекс показывает неплохие темпы роста. И традиционно в сфере услуг - IT-отрасль".

Правда, по данным премьера, промышленность снизила темпы на один процент. А среди наиболее пострадавших секторов экономики от пандемии коронавируса он назвал общественное питание и туристическую отрасль. Несколько снизился и розничный товарооборот. "Но все эти падения были прогнозируемы правительством, и цифры, которые мы получаем от Белстата, соответствуют ожиданиям", - констатировал премьер Беларуси.