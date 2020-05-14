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14.05.2020 03:54
Рубрика: В мире

CNN: Компании США могут объединиться в разработке вакцины от коронавируса

Американские фармацевтические компании рассматривают возможность объединения усилий в проведении клинических испытаний вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на свои источники.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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В апреле на базе национальных институтов здоровья США был запущен проект по ускорению разработки методов лечения и вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. В нем принимают участие крупные американские компании, независимо друг от друга занимающиеся разработкой вакцины, пишет ТАСС.

Сейчас специалисты рассматривают два сценария дальнейшей работы. Компании либо продолжат проводить клинические испытания независимо друг от друга, либо пойдут на беспрецедентный шаг и объединят усилия на третьей стадии испытаний, когда в них будут принимать участие тысячи человек. Это позволит сократить число их участников за счет того, что компании будут получать данные от одной и той же группы пациентов, принимающих плацебо. Отмечается, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

В США рассчитывают разработать вакцину от коронавируса до конца этого года, однако полной уверенности в том, что это удастся сделать - нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Хотя ранее он утверждал, что до конца текущего года вакцина уже появится. По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, что власти не могут гарантировать создание вакцины к январю 2021 года.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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