ФК "Локомотив" объявил об уходе Семина и назначении Николича

Такое решение было принято по итогам собрания совета директоров команды. Отмечается, что кандидатура Николича была утверждена единогласно. Он приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Контракт Семина, возглавившего в очередной раз "Локомотив" в 2016 году, истекает в конце мая.

Решение боссов клуба выглядит не слишком логично. В последние два сезона "Локомотив" выиграл титул чемпиона и стал вице-чемпионом. В нынешнем чемпионате страны, прерванном из-за коронавируса, железнодорожники идут вторыми. И роль 73-летнего Семина в последних успехах огромна.

Однако решение принято. С 1 июня клуб возглавит Николич, человек за пределами Сербии и Венгрии практически неизвестный. За тренерскую карьеру 40-летний специалист выигрывал чемпионат и Кубок Сербии с "Партизаном", а также становился чемпионом и обладателем Кубка Венгрии с "Фехерваром".