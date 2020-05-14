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14.05.2020 17:00
Рубрика: Спорт

ФК "Локомотив" объявил об уходе Семина и назначении Николича

Текст: Максим Домчев
Серб Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера "Локомотива", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Тренер Юрий Семин. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Тренер Юрий Семин. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Тренер Юрий Семин. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Такое решение было принято по итогам собрания совета директоров команды. Отмечается, что кандидатура Николича была утверждена единогласно. Он приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Контракт Семина, возглавившего в очередной раз "Локомотив" в 2016 году, истекает в конце мая.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Решение боссов клуба выглядит не слишком логично. В последние два сезона "Локомотив" выиграл титул чемпиона и стал вице-чемпионом. В нынешнем чемпионате страны, прерванном из-за коронавируса, железнодорожники идут вторыми. И роль 73-летнего Семина в последних успехах огромна.

Однако решение принято. С 1 июня клуб возглавит Николич, человек за пределами Сербии и Венгрии практически неизвестный. За тренерскую карьеру 40-летний специалист выигрывал чемпионат и Кубок Сербии с "Партизаном", а также становился чемпионом и обладателем Кубка Венгрии с "Фехерваром".

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