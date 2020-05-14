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Рубрика: Общество

Генсек ООН заявил о важности психологической поддержки в период пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AFP/Angela Weiss Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AFP/Angela Weiss
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AFP/Angela Weiss

Правительства стран должны увеличить финансирование служб психологической помощи, так как потребность в них значительно возросла в период распространения коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Фото: AFP/Getty Images via AFP
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По его словам, угроза заражения, гибель близких людей, а также необходимость постоянно находиться дома - все это стало непростым психологическим испытанием для многих людей. Генсек также обратил внимание на то, что карантинные меры могут особенно тяжело сказаться на тех, у кого ранее наблюдались психологические отклонения.

Гутерриш убежден, что службы психологической помощи должны быть важной составляющей мер правительства во время пандемии COVID-19, пишет ТАСС. Он выразил надежду, что, по мере того как страны будут восстанавливаться после пандемии, психологическая помощь будет включена в общие программы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что ООН начала создавать трехмесячный запас продовольствия для наиболее уязвимых стран. По расчетам экспертов, гуманитарная катастрофа затронет минимум четверть миллиарда человек по всему миру, вызвав голод из-за последствий COVID-19.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.

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