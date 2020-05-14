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14.05.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

GM работает над сверхдинамичным и неубиваемым пикапом

Текст: Михаил Азнавуров
Стандартный Chevrolet Silverdao 1500 Фото: Пресс-служба General Motors. Стандартный Chevrolet Silverdao 1500 Фото: Пресс-служба General Motors.
Стандартный Chevrolet Silverdao 1500 Фото: Пресс-служба General Motors.

Одна из уникальных особенностей авторынка Соединенных Штатов - популярность абсурдно быстрых полноразмерных пикапов.

Первооткрывателем ниши в 1990 году стал General Motors с его только черным Chevrolet 454SS. Это был успех, а потому аналогичные машины стали предлагать Ford и Chrysler.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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В 2000-е царем горы стал Chrysler, снабдив легкий грузовик Ram SRT-10 безумной "восьмеркой" от купе Viper. Но в 2010 году Ford полностью захватил инициативу, переписав правила: его F-150 Raptor не был сомнительным экспериментом в привитии грузовику повадок спорткара, наоборот, во главу угла встали характерные особенности пикапа - крепкое рамное шасси и неприхотливость к дорожному покрытию.

В итоге F-150 Raptor вышел эдаким легальным ралли-рейдовым болидом, с мощным двигателем на высоком сверхэнергоёмком шасси и 34-дюймовых шинах A/T. Эта формула остается верной и по сей день.

General Motors ответить на Raptor было нечем, но новостной ресурс о пикапах и внедорожниках Tfltruck.com утверждает, что автопроизводитель уже работает над форсированной механическим компрессором версией 6,2-литровой "восьмерки" EcoTech для аналогичной F-150 Raptor версии Chevrolet Silverado 1500.

Сообщение, по уровню достоверности едва отделимо от слуха, и никаких данных об отдаче компрессорного мотора нет, но вероятно, что мощность была бы свыше 500 л.с. Официальной информации по этой теме пока нет.

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#Chevrolet