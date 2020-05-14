Гуманитарная помощь из России впервые направлена в провинцию Хасеке

Более 170 тонн гуманитарного груза из России впервые направлены в сирийскую провинцию Хасеке. Об этом сообщил замначальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Максим Герасимов.

По его словам, погрузка была произведена в порту Тартус, а преодолеть автоколонне предстоит более 1,5 тысячи километров в одну сторону, пишет ТАСС. Гумпомопощь будет доставлена в три населенных пункта провинции, где ее распределят среди местных жителей. На протяжении всего пути охранять гуманитарный конвой будут подразделение военной полиции и армейская авиация.

Напомним, российский контейнеровоз "Спарта-2" на днях доставил в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи - это 53 контейнера с крупами, консервами, чаем. Развезти продукты российские военные решили в максимально короткие сроки в честь особого повода - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первая колонна из семи машин отправилась в поселок Хатла провинции Дейр-эз-Зор.