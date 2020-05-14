Новости

В Японии досрочно отменят режим ЧС в 39 регионах страны 08:38
Как продлить разрешение на парковку в Москве 08:36
ООН: Пандемия COVID-19 сократит мировую экономику на 3,2% в этом году 08:24
В Чите сильный ветер повредил крыши более 20 школ и детских садов 08:14
Цена на электрический Jaguar I-Pace в России рухнула из-за отмены пошлин 08:10
Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле 08:05
В Индии скоростной автобус сбил грузовик с рабочими 08:03
GM работает над сверхдинамичным и неубиваемым пикапом 08:01
В СНБО сообщили об угрозе дефицита воды на Украине 07:55
В Приамурье завершили ремонт моста через Зею 07:55
Глава UFC: Все мои мысли сейчас с семьей Нурмагомедовых 07:43
Академик РАН допустил вакцинацию от COVID-19 по особой схеме 07:36
Жителям Свердловской области официально разрешили гулять 07:32
В Якутске коронавирус выявлен у воспитанника детского сада 07:30
Генеральный директор ВТО может досрочно оставить свой пост 06:54
Генсек ООН заявил о важности психологической поддержки в период пандемии 06:37
В Приморье из-за COVID-19 перенесли кинофестиваль "Меридианы Тихого" 06:32
Жители Курил ощутили двухбалльное землетрясение 06:29
Нацпарки Йеллоустон и Гранд-Каньон готовятся вновь принимать гостей 06:12
Десять российских школьников вернутся из США вывозным рейсом 05:49
Врача поразило стремительное ухудшение состояния больного при COVID-19 05:47
Гуманитарная помощь из России впервые направлена в провинцию Хасеке 05:32
В Приморье на границе с КНР скопилось 300 грузовиков 05:30
В Якутии проверят видео с прыгающими по льдинам детьми 05:16
Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции 05:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
14.05.2020 05:32
Рубрика: Власть

Гуманитарная помощь из России впервые направлена в провинцию Хасеке

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Более 170 тонн гуманитарного груза из России впервые направлены в сирийскую провинцию Хасеке. Об этом сообщил замначальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Максим Герасимов.

Жители деревень на севере Сирии развернули колонну военных США

По его словам, погрузка была произведена в порту Тартус, а преодолеть автоколонне предстоит более 1,5 тысячи километров в одну сторону, пишет ТАСС. Гумпомопощь будет доставлена в три населенных пункта провинции, где ее распределят среди местных жителей. На протяжении всего пути охранять гуманитарный конвой будут подразделение военной полиции и армейская авиация.

Напомним, российский контейнеровоз "Спарта-2" на днях доставил в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи - это 53 контейнера с крупами, консервами, чаем. Развезти продукты российские военные решили в максимально короткие сроки в честь особого повода - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первая колонна из семи машин отправилась в поселок Хатла провинции Дейр-эз-Зор.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госкорпорации построят еще 25 мусоросжигательных заводов в России
Авиакомпаниям выделено 23,4 миллиарда рублей субсидий
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Академик РАН допустил вакцинацию от COVID-19 по особой схеме
Минкомсвязь увеличила мощности работы портала госуслуг
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве