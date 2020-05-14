В Южной Корее сегодня активно обсуждают, как жить после COVID-19. В какой-то мере можно сказать, что Корея уже начала вступать в "посткоронавирусную эпоху". Споров по вопросу о "мире после COVID-19" хватает, но в целом доминирует точка зрения, что основы останутся прежними, но вот многие детали жизни и работы неизбежно изменятся.

Корейцев вопросы экономики и благосостояния всегда очень сильно волнуют, а потому эта сфера в привязке к COVID-19 - одна из самых обсуждаемых. Глядя на то, с какой легкостью правительства самых разных стран подписывают документы с астрономическими суммами на помощь своим компаниям и отраслям промышленности, прогнозируется рост роли государства, власти даже в тех странах, которые до сих пор исповедовали самые радикальные формы свободного рынка. Это неизбежно: так как распределением этих финансов все равно распоряжается государство, то оно и будет определять и, как следствие, контролировать, что и куда пойдет и какая структура производства будет в дальнейшем.

COVID-19 также наглядно продемонстрировал, как могут легко нарушаться производственные цепочки между странами, а потому многие концерны Кореи, которые ранее очень активно выводили свои заводы за рубеж, теперь задумываются над тем, чтобы оставлять в своей стране хотя бы минимум производственных мощностей. Это чтобы не оказаться в ситуации, когда штаб-квартира концерна будет в положении генерала без армии. То есть когда руководство компании не может никак повлиять на работу фабрик, находящихся за рубежом и оказавшихся под контролем зарубежных правительств.

Другая сфера, которую, скорее всего, ждут серьезные перемены, - это образование. "Нас перевели на онлайн-преподавание. Я никогда этим не занимался, но теперь вынужденно попробовал и понял - мне нравится! Судя по всему, нравится и моим ученикам. Это позволяет более гибко работать и экономить время", - сказал на днях знакомый корейский профессор, который преподает историю в одном из вузов Сеула.

По его словам, грядет неизбежное сокращение численности преподавательского состава и количества университетов вообще. "Наверное, самых больших и популярных вузов это коснется меньше и, возможно, они даже наоборот смогут активизироваться и расширить свои штаты, но для небольших вузов гораздо проще сейчас просто подписать договор на онлайн-преподавание с именитым профессором за рубежом, оставив вопрос практического контроля за исполнением домашних заданий, проведения лабораторных работ на нескольких технических сотрудниках-ассистентах. Это обойдется дешевле, чем содержать штат своих профессоров", - считает профессор. Он отмечаеи, что "может и не все, но 80 процентов контента обучения вполне можно перевести в дистанционную форму, где прямой личный контакт не так важен". В итоге можно теперь ждать, что у администрации многих университетов появится большой соблазн сократить штат педагогов, заплатив пусть даже и солидные суммы, но популярным и известным педагогам, которые живут где-то далеко.

Стоит также ожидать и сокращение масштабов привычных нам офисов. Вопрос лишь в возможности постоянной связи между сотрудниками, а также дисциплины работы. В этой связи наряду с уменьшением офисов можно ожидать роста спроса на соответствующую инфраструктуру типа "офис на дому".

В целом же, как считают многие южнокорейские эксперты, эпидемия коронавируса в очередной раз показала то, что человек стал самым слабым и уязвимым звеном самых разных цепочек - производственной, логистической, образовательной и прочих. А потому глобальным трендом мира после COVID-19 будет ликвидация, где это возможно, этого слабого звена или как минимум сокращение его роли.

То есть людей будут пытаться заменить роботами, автоматизированными системами, дронами, искусственным интеллектом. То, что можно будет делать без личного присутствия, будет делаться именно так. Тем же роботам не страшны всевозможные коронавирусы, они готовы трудиться 24 часа в сутки, беспилотники могут доставлять заказы днем и ночью и т.д. Понятно, что это отнюдь не новые тренд и веяние, но COVID-19 их заметно ускорит. Понимая, что COVID-19 приведет к серьезным экономическим потрясениям и кризисам, южнокорейцы не сидят сложа руки, ища везде и повсюду шанс для развития. Потому правительство страны сейчас намерено стимулировать развитие местной медицинской отрасли, биотехнологий, которые благодаря успехам в борьбе с COVID-19 получили признание в других странах. Прекрасно развитая структура телекоммуникаций дает возможность корейцам бороться за лидерство и по тем направлениям, которые получат стимул для развития, - то же онлайн-обучение, связь, виртуальные офисы и прочее.