КС РФ уточнил порядок применения региональных КоАП

Конституционный суд РФ подтвердил полномочия региональных административных комиссий наказывать граждан за нарушение благоустройства. Нормы Кодекса об административных правонарушениях РФ, регулирующие эти процедуры, признаны соответствующими Конституции РФ.

Дело, которое пришлось разбирать судьям, началось на детской площадке города Костромы - автоледи припарковала там свою машину.

Нарушение, предусмотренное региональным КоАП, зафиксировала система автоматического контроля. На основании этих данных административная комиссия запросила в ГИБДД данные о владельце транспортного средства. И женщину оштрафовали на пять тысяч рублей. Когда она попыталась оспорить наказание, у Костромского областного суда возникли сомнения в конституционности некоторых норм действующего законодательства.

Суд общей юрисдикции поставил перед КС следующие вопросы: насколько правомочен сбор доказательств по делу об административном правонарушении до возбуждения самого дела (владелицу машины установили до того, как составили протокол) и кто вообще имеет право вынести подобное постановление, если нарушение зафиксировано с помощью технических средств.

Парковку на детской площадке города Костромы - нарушение, предусмотренное региональным КоАП, зафиксировала система автоматического контроля. И хозяйку машины оштрафовали на пять тысяч рублей

Как поясняется в решении КС, первый вопрос уже урегулирован в федеральном законодательстве. С 1 марта 2020 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым "дело об административном правонарушении считается возбужденным в том числе с момента вынесения определения об истребовании сведений", необходимых для этого.

Что касается второго вопроса, то здесь возможно дальнейшее совершенствование норм. В соответствии со статьей 29.10 КоАП электронное постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном с помощью технических средств, должно заверить усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченное должностное лицо.

Однако действующие положения КоАП РФ допускают, что разрешение дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории может быть отнесено региональным законом к подведомственности региональных административных комиссий.

- Иное препятствовало бы законодательному урегулированию субъектами РФ порядка рассмотрения соответствующей категории дел и, как следствие, вступало бы в противоречие с принципом неотвратимости ответственности, - указал КС. Поэтому в действующее правовое регулирование может быть внесено уточнение - указание на орган, "уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, как на субъект административной юрисдикции по делам соответствующей категории". Как полагает КС, это обеспечит "согласованность этих законоположений с нормами законодательства об административных правонарушениях, определяющими подведомственность дел об административных правонарушениях".