КС РФ уточнил порядок применения региональных КоАП

Дело, которое пришлось разбирать судьям, началось на детской площадке города Костромы - автоледи припарковала там свою машину.
Нарушение, предусмотренное региональным КоАП, зафиксировала система автоматического контроля. На основании этих данных административная комиссия запросила в ГИБДД данные о владельце транспортного средства. И женщину оштрафовали на пять тысяч рублей. Когда она попыталась оспорить наказание, у Костромского областного суда возникли сомнения в конституционности некоторых норм действующего законодательства.
Суд общей юрисдикции поставил перед КС следующие вопросы: насколько правомочен сбор доказательств по делу об административном правонарушении до возбуждения самого дела (владелицу машины установили до того, как составили протокол) и кто вообще имеет право вынести подобное постановление, если нарушение зафиксировано с помощью технических средств.
Как поясняется в решении КС, первый вопрос уже урегулирован в федеральном законодательстве. С 1 марта 2020 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым "дело об административном правонарушении считается возбужденным в том числе с момента вынесения определения об истребовании сведений", необходимых для этого.
Что касается второго вопроса, то здесь возможно дальнейшее совершенствование норм. В соответствии со статьей 29.10 КоАП электронное постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном с помощью технических средств, должно заверить усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченное должностное лицо.
Однако действующие положения КоАП РФ допускают, что разрешение дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории может быть отнесено региональным законом к подведомственности региональных административных комиссий.
- Иное препятствовало бы законодательному урегулированию субъектами РФ порядка рассмотрения соответствующей категории дел и, как следствие, вступало бы в противоречие с принципом неотвратимости ответственности, - указал КС. Поэтому в действующее правовое регулирование может быть внесено уточнение - указание на орган, "уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, как на субъект административной юрисдикции по делам соответствующей категории". Как полагает КС, это обеспечит "согласованность этих законоположений с нормами законодательства об административных правонарушениях, определяющими подведомственность дел об административных правонарушениях".