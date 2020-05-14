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Рубрика: Власть

Фотография докажет

КС РФ уточнил порядок применения региональных КоАП
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8157)
Конституционный суд РФ подтвердил полномочия региональных административных комиссий наказывать граждан за нарушение благоустройства. Нормы Кодекса об административных правонарушениях РФ, регулирующие эти процедуры, признаны соответствующими Конституции РФ.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Дело, которое пришлось разбирать судьям, началось на детской площадке города Костромы - автоледи припарковала там свою машину.

Фото: iStock
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Нарушение, предусмотренное региональным КоАП, зафиксировала система автоматического контроля. На основании этих данных административная комиссия запросила в ГИБДД данные о владельце транспортного средства. И женщину оштрафовали на пять тысяч рублей. Когда она попыталась оспорить наказание, у Костромского областного суда возникли сомнения в конституционности некоторых норм действующего законодательства.

Суд общей юрисдикции поставил перед КС следующие вопросы: насколько правомочен сбор доказательств по делу об административном правонарушении до возбуждения самого дела (владелицу машины установили до того, как составили протокол) и кто вообще имеет право вынести подобное постановление, если нарушение зафиксировано с помощью технических средств.

Парковку на детской площадке города Костромы - нарушение, предусмотренное региональным КоАП, зафиксировала система автоматического контроля. И хозяйку машины оштрафовали на пять тысяч рублей

Как поясняется в решении КС, первый вопрос уже урегулирован в федеральном законодательстве. С 1 марта 2020 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым "дело об административном правонарушении считается возбужденным в том числе с момента вынесения определения об истребовании сведений", необходимых для этого.

Что касается второго вопроса, то здесь возможно дальнейшее совершенствование норм. В соответствии со статьей 29.10 КоАП электронное постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном с помощью технических средств, должно заверить усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченное должностное лицо.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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Однако действующие положения КоАП РФ допускают, что разрешение дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории может быть отнесено региональным законом к подведомственности региональных административных комиссий.

- Иное препятствовало бы законодательному урегулированию субъектами РФ порядка рассмотрения соответствующей категории дел и, как следствие, вступало бы в противоречие с принципом неотвратимости ответственности, - указал КС. Поэтому в действующее правовое регулирование может быть внесено уточнение - указание на орган, "уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, как на субъект административной юрисдикции по делам соответствующей категории". Как полагает КС, это обеспечит "согласованность этих законоположений с нормами законодательства об административных правонарушениях, определяющими подведомственность дел об административных правонарушениях".

Власть Право Административное право Судебная власть Конституционный суд

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