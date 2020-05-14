Вступил в силу закон, упрощающий процедуру проверки автомобилей и прочего движимого имущества на возможные долги.

Без проверки человек рискует купить машину с прицепом, а в прицепе будут чужие долги. Фото: Сергей Михеев

Это очень важный момент при покупке автомобиля. Без проверки человек рискует купить машину с прицепом, а в прицепе будут чужие долги. И придется либо платить по ним, либо отдавать машину.

Проверить движимое имущество можно в специальной базе данных, которую собирает Федеральная нотариальная палата.

Теперь на портале госуслуг появился новый сервис, объединяющий реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который ведет ФНП, и единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

"Гражданам, которые уже пользуются единым порталом государственных и муниципальных услуг, будет удобно получать сведения на этой площадке без специального посещения двух других ресурсов, - рассказали в Федеральной нотариальной палате. - Нововведение упростит доступ к информации об обременениях за счет возможности сквозного поиска в указанных реестрах с помощью ЕПГУ. То есть, по сути, заработает удобный дополнительный сервис, объединяющий в себе два реестра".

По подсчетам экспертов, почти половина автомобилей в России куплена в кредит, а значит, скорее всего находится в залоге. Перед покупкой надо проверить

Если выяснится, что машина находится в залоге, понятно, от покупки лучше отказаться. Если машина чиста, то для страховки покупателю стоит обратиться к нотариусу, чтобы получить удостоверенную им выписку из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Бывает так, что банк по каким-то причинам забыл направить уведомление в реестр. В таком случае это будет ошибкой банка, но покупатель должен предъявить выписку из реестра. Она докажет, что человек действовал добросовестно, наводил справки.

"Этот документ выступает дополнительной гарантией того, что если данное имущество на момент приобретения не было указано в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, то покупатель является добросовестным, и ни изъятие приобретенного имущества, ни оплата чужих долгов ему не грозят", - рассказали в Федеральной нотариальной палате.

На данный момент в этом реестре содержится более 9,1 млн записей. Показательно, что число обращений к нотариусам для подачи сведений о залоге движимого имущества остается на высоком уровне даже в период самоизоляции: только за первые две недели апреля этого года было зарегистрировано свыше 50 тысяч таких уведомлений.

За 2019 год к реестру уведомлений о залоге движимого имущества через интернет-портал ФНП обратились 2,5 миллиона раз.

По подсчетам экспертов, почти половина автомобилей в России куплена в кредит, то есть находится в залоге. Тем важнее провести проверку до того, как ударили по рукам.

Важно провести проверку до того, как ударили по рукам. Фото: dima_sidelnikov / istock

При этом в реестре уведомлений есть информация не только о залоговых автомобилях, но и другом движимом имуществе. Например, производственном оборудовании, партиях товара, даже, например, крупного рогатого скота и т.д.

"Жизнь показала, что переход российского нотариата на цифровую платформу оказался крайне востребованным и своевременным, - подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Всего в прошлом году нотариусы совершили более 45 миллионов нотариальных действий. И в их числе заметно выросла доля тех нотариальных действий, которые стали новыми для юридической практики, являются компонентом "электронного нотариата".

Сегодня в Единой информационной системе нотариата регистрируются абсолютно все нотариальные действия, что позволяет защитить нотариальный акт от подделок, а также гарантировать достоверность юридически значимых сведений.