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14.05.2020 23:05
Рубрика: Легковые авто

Прокатит без долгов

Проверить, находится ли машина в залоге, теперь можно через портал госуслуг
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 103 (8157)
Вступил в силу закон, упрощающий процедуру проверки автомобилей и прочего движимого имущества на возможные долги.
Без проверки человек рискует купить машину с прицепом, а в прицепе будут чужие долги. Фото: Сергей Михеев Без проверки человек рискует купить машину с прицепом, а в прицепе будут чужие долги. Фото: Сергей Михеев
Без проверки человек рискует купить машину с прицепом, а в прицепе будут чужие долги. Фото: Сергей Михеев

Это очень важный момент при покупке автомобиля. Без проверки человек рискует купить машину с прицепом, а в прицепе будут чужие долги. И придется либо платить по ним, либо отдавать машину.

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Проверить движимое имущество можно в специальной базе данных, которую собирает Федеральная нотариальная палата.

Теперь на портале госуслуг появился новый сервис, объединяющий реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который ведет ФНП, и единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

"Гражданам, которые уже пользуются единым порталом государственных и муниципальных услуг, будет удобно получать сведения на этой площадке без специального посещения двух других ресурсов, - рассказали в Федеральной нотариальной палате. - Нововведение упростит доступ к информации об обременениях за счет возможности сквозного поиска в указанных реестрах с помощью ЕПГУ. То есть, по сути, заработает удобный дополнительный сервис, объединяющий в себе два реестра".

По подсчетам экспертов, почти половина автомобилей в России куплена в кредит, а значит, скорее всего находится в залоге. Перед покупкой надо проверить

Если выяснится, что машина находится в залоге, понятно, от покупки лучше отказаться. Если машина чиста, то для страховки покупателю стоит обратиться к нотариусу, чтобы получить удостоверенную им выписку из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Бывает так, что банк по каким-то причинам забыл направить уведомление в реестр. В таком случае это будет ошибкой банка, но покупатель должен предъявить выписку из реестра. Она докажет, что человек действовал добросовестно, наводил справки.

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"Этот документ выступает дополнительной гарантией того, что если данное имущество на момент приобретения не было указано в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, то покупатель является добросовестным, и ни изъятие приобретенного имущества, ни оплата чужих долгов ему не грозят", - рассказали в Федеральной нотариальной палате.

На данный момент в этом реестре содержится более 9,1 млн записей. Показательно, что число обращений к нотариусам для подачи сведений о залоге движимого имущества остается на высоком уровне даже в период самоизоляции: только за первые две недели апреля этого года было зарегистрировано свыше 50 тысяч таких уведомлений.

За 2019 год к реестру уведомлений о залоге движимого имущества через интернет-портал ФНП обратились 2,5 миллиона раз.

По подсчетам экспертов, почти половина автомобилей в России куплена в кредит, то есть находится в залоге. Тем важнее провести проверку до того, как ударили по рукам.

Важно провести проверку до того, как ударили по рукам. Фото: dima_sidelnikov / istock

При этом в реестре уведомлений есть информация не только о залоговых автомобилях, но и другом движимом имуществе. Например, производственном оборудовании, партиях товара, даже, например, крупного рогатого скота и т.д.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Жизнь показала, что переход российского нотариата на цифровую платформу оказался крайне востребованным и своевременным, - подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Всего в прошлом году нотариусы совершили более 45 миллионов нотариальных действий. И в их числе заметно выросла доля тех нотариальных действий, которые стали новыми для юридической практики, являются компонентом "электронного нотариата".

Сегодня в Единой информационной системе нотариата регистрируются абсолютно все нотариальные действия, что позволяет защитить нотариальный акт от подделок, а также гарантировать достоверность юридически значимых сведений.