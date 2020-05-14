Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США

Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал. При этом, по их расчетам, если бы параметры полета были чуть иными, фрагменты вполне могли рухнуть на Нью-Йорк или Лос-Анджелес, нанеся этим американским мегаполисам серьезный ущерб. Об этом заявили ученые, которых цитирует NBC.

"Во время последнего оборота вокруг Земли ступень ракеты пролетела прямо над Лос-Анджелесом и Нью-Йорком", - заявил, в частности, специалист Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.

По его мнению, если бы снижение первой ступени началось на 15-20 минут раньше, обломки ракеты-носителя обрушились бы на города США на скорости примерно 160 км/ч. "Это не стерло бы Нью-Йорк с лица Земли", но угрожало бы "разрушить этаж того или иного здания", сказал ученый.

Специалисты подчеркнули, что фрагмент ракеты весом около 20 тонн, который несколько дней пребывал на "нестабильной низкой орбите", был самым крупным за 30 лет объектом, вошедшим в атмосферу планеты в неконтролируемом режиме.

Напомним, китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5 B" (CZ-5B) стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Южно-Китайском море 5 мая. Она вывела на орбиту опытный образец пилотируемого космического корабля нового поколения. Стартовая масса ракеты составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту - 22 тонны.