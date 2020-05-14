В самый разгар пандемии коронавируса около 27 миллионов американцев лишились медицинской страховки.

По данным исследования Kaiser Foundation, это связано с волной увольнений, вызванной экономическим шоком от удара COVID-19. В США примерно половина граждан, имеющих страховку, получают ее от работодателя. Теперь уволенные остаются как без работы, так и без полиса в самый неподходящий момент, ведь США столкнулись с тяжелейшим кризисом здравоохранения за десятилетия. Часть из них может претендовать на льготную страховку по госпрограммам, но другим остается только приобретать ее за свой счет, чего миллионы семей не вытянут.

Немного смягчает ситуацию лишь то, что власти США пообещали сделать лечение от COVID-19 бесплатным для всех. Но пандемия не отменяет других болезней, и теперь лишившимся страховки предстоит поломать голову над тем, где достать полис, или рисковать остаться без защиты в случае серьезной болезни или травмы.