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14.05.2020 21:40
Рубрика: Общество

Когда все свои

Найдено "окно возможности" стволовых клеток
Текст: Елена Толина
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8157)
Биофизики из Московского физико-технического института (МФТИ) и Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского определили оптимальный возраст репрограммированных стволовых клеток, который подходит для восстановления ткани сердца. Это примерно с 15-го по 28-й день созревания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для развития регенеративной медицины используют клетки, полученные из крови человека. С помощью специальных химических процедур их можно "омолодить" до стволовых и затем перепрограммировать в клетки тканей организма человека. Так получаются "свои" клетки.

Фото: Фото: EPA
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Ранее считалось, что для восстановления сердечной ткани необходимы только зрелые клетки - возрастом месяц-два. Коллектив ученых под руководством завлабораторией биофизики возбудимых систем МФТИ Константина Агладзе решил проверить, каким будет оптимальный возраст репрограммированных стволовых клеток. Исследователи подсаживали в модельную систему на культуре сердечной ткани человека стволовые клетки в различных стадиях созревания.

И оказалось, что клетки, подсаженные с 15-го по 28-й день созревания, создают единую возбудимую систему с сердечными клетками модельной культуры. Те, что подсажены позже, такую систему не создают.

"Мы обнаружили, что клетки, которые подсаживали после 28-го дня от начала дифференцировки, использовать уже нельзя, потому что они не объединяются с сердечной тканью. Они к ней прирастают, но они нефункциональны, не создают единства с сердечными волокнами", - говорит Константин Агладзе.

Результат данного исследования российских ученых важен, так как определяет "окно возможности", в течение которого стволовые клетки лучше всего подходят для восстановления тканей.

Материалы опубликованы в журнале Scientific Reports.

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