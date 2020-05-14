Пассажирам самолетов запретят ходить по салону

На борту самолета пассажиры смогут находиться только в специальных защитных масках и перчатках. При этом им запретят без лишней необходимости перемещаться по салону. Это предусматривают указания Росавиации о поэтапном выводе из карантина пассажирских авиаперевозок.

По данным РИА Новости, пассажиры не смогут снимать в течение полета маски и перчатки, а верхнюю одежду им придется упаковать и уложить на полку для ручной клади. Ходить по салону можно будет в туалет. А вызывать проводников - лишь в случае угрозы безопасности полета или жизни и здоровью людей.

Ограничения коснутся и посадки на места - если в ряду два кресла, пассажиры смогут занять по одному в шахматном порядке, а если три, то два крайних.

Ранее "РГ" сообщала, что ведомство предложило авиапредприятиям ознакомиться с проектом рекомендаций и до 18 мая направить свои замечания.