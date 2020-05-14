Посол РФ потребовал от NYT опровержения публикации о COVID-19 в России

Российское посольство в США отправило письмо редактору издания NewYork Times, в котором потребовало опровергнуть информацию из недавней публикации о смертности от коронавируса в РФ. Об этом сообщает ТАСС. Реакция американской стороны пока неизвестна.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что требование об опровержении будет направлено как в NYT, так и в Financial Times, а также представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле. Американские издания указывали, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных.

Напомним, что по данным оперштаба зарегистрированы 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, а умерли 0,91% заболевших - 2 305 пациентов.