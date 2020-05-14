Новости

В пожаре на Фрунзенской набережной пострадала квартира Георгия Буркова 17:56
Собянин рассказал, у скольких москвичей выявлен COVID-19 17:52
Собянин: Нагрузка на коронавирусные стационары снижается 17:51
"Мои дни сочтены": Лидер Jethro Tull Иэн Андерсон неизлечимо болен 17:44
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений 17:43
Зоолога из Ростова будут судить за сбор жуков в Шри-Ланке 17:42
Батарею Первой мировой войны раскопали в пригороде Парижа 17:40
Собянин рассказал, когда могут открыть парикмахерские 17:33
Психиатр: Отмена общих перемен не создаст проблем для психики школьников 17:31
Ульяновские власти проверят видео с "карантинной" вечеринкой чиновников 17:28
Собянин объяснил необходимость масочного режима 17:27
Владельцам карт "Тройка" начислили 260 млн жетонов за отказ от поездок 17:26
Марк Хэмилл возмутился придирками к новой трилогии "Звездных войн" 17:23
В Краснодаре эвакуировали жильцов горящего дома 17:22
Число умерших саратовцев с COVID-19 увеличилось до 27 17:15
В Севастополе завели дело за массовую вырубку можжевельника 17:08
Москва выделит часть тестов на антитела к коронавирусу жителям Подмосковья 17:06
Экс-директор "Крымавтотранса" задержан за незаконные премии 17:05
В Калининграде бизнесмена будут судить за неуплату 112 млн налогов 17:04
В столице возобновились реставрационные работы на архитектурных памятниках 17:03
Россиянам предложили самую необычную Toyota в мире за 1,4 млн рублей 17:00
Роскомнадзор изучит статьи NYT и FT на наличие фейков о коронавирусе в России 16:55
Собянин: Риск распространения COVID-19 сохраняется, пока не будет вакцины 16:50
Уникальная "Волга": седан ГАЗ-3104 16:48
Анастасия Ракова: В Москве провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 мая - онлайн-презентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
15 мая - онлайн-презентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
14.05.2020 17:31
Рубрика: Общество

Психиатр: Отмена общих перемен не создаст проблем для психики школьников

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

"Разделение" школьников на переменах по возрастам из-за коронавируса не создаст проблем ни для детей, ни для школ, считает ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Как будут работать школы после открытия

Такова была его реакция на рекомендации Роспотребнадзора по отмене общих перемен в общеобразовательных школах и закрепление за каждым классом одного учебного помещения. Также Роспотребнадзор рекомендует исключить общение школьников разных классов между собой. Расписание уроков будет составляться таким образом, чтобы классы начинали занятия и уходили на перемены в разное время в "целях максимального разобщения классов и учебных групп.

- Для школьников такие меры не новы, опыт их использования в прежние времена показал, что такие меры не создадут серьёзных проблем для детской психики, - рассказал Лев Пережогин НСН. - В наших школах есть этажи для малышей и этажи для старшеклассников. И чтобы не было конфликтов, обычно старшеклассники на "младший" этаж не заходят, а малыши на "старший" этаж тоже не поднимаются.

Как подчеркнул эксперт, и без прежних ограничений общение между детьми, как правило, идет в рамках сложившегося коллектива - класса. Контактов с другими классами, как показывает организация школьной жизни и практический опыт, обычно мало. Поэтому возможная отмена общих перемен в школах, как считает Лев Пережогин, не повлияет на психику детей.

Общество Здоровье Общество Образование Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Глава Минобрнауки переболел коронавирусом
Роскомнадзор изучит статьи NYT и FT на наличие фейков о коронавирусе в России
СК возбудил дела из-за фото нацистов в рамках проекта "Бессмертный полк"
Врачи выявили новое осложнение у больных COVID-19
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ