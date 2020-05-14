Психиатр: Отмена общих перемен не создаст проблем для психики школьников

"Разделение" школьников на переменах по возрастам из-за коронавируса не создаст проблем ни для детей, ни для школ, считает ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин.

Такова была его реакция на рекомендации Роспотребнадзора по отмене общих перемен в общеобразовательных школах и закрепление за каждым классом одного учебного помещения. Также Роспотребнадзор рекомендует исключить общение школьников разных классов между собой. Расписание уроков будет составляться таким образом, чтобы классы начинали занятия и уходили на перемены в разное время в "целях максимального разобщения классов и учебных групп.

- Для школьников такие меры не новы, опыт их использования в прежние времена показал, что такие меры не создадут серьёзных проблем для детской психики, - рассказал Лев Пережогин НСН. - В наших школах есть этажи для малышей и этажи для старшеклассников. И чтобы не было конфликтов, обычно старшеклассники на "младший" этаж не заходят, а малыши на "старший" этаж тоже не поднимаются.

Как подчеркнул эксперт, и без прежних ограничений общение между детьми, как правило, идет в рамках сложившегося коллектива - класса. Контактов с другими классами, как показывает организация школьной жизни и практический опыт, обычно мало. Поэтому возможная отмена общих перемен в школах, как считает Лев Пережогин, не повлияет на психику детей.