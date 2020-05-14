Эксперты высоко оценили вводимую в Москве программу тестирования ИФА-методом

- Москва и Московский регион вступают в новую фазу диагностики вируса. К полимеразной цепной реакции молекулярно-генетического метода диагностики присоединяется иммуноферментная. Иммуноферментная диагностика дает возможность выявлять вирус на более поздних стадиях, чем полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять вирус на ранних стадиях, а дальше чувствительность и возможности этого метода падают, - сказал Александр Гинцбург.

По мнению замдиректора по научной работе ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи" Минздрава РФ Дениса Логунова, ИФА-метод ценен еще и тем, что он позволит в короткие сроки выявлять пациентов в острой фазе заболевания:

- Без оценки популяционного иммунитета, без понимания того, какое количество людей в настоящий момент болеет или уже переболели, невозможно по-настоящему управлять эпидемиологическим процессом и делать какие-либо прогнозы. Внедрение данного метода позволит в короткие сроки выявлять пациентов, которые в острой фазе.

Еще один эксперт, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус, особенно оценил, что Москва одной из первых мировых столиц решилась на подобный шаг:

- Сегодня Москва сделала, наверное, одной из первых среди мировых столиц решительный шаг по внедрению широкой диагностики. Мы думаем, что наш московский опыт уже в ближайшее время будет использован не только нашими большими мегаполисами, но и мегаполисами мира. Это один из решающих шагов к контролю за эпидемией, - подчеркнул Алексей Мазус.