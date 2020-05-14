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14.05.2020 07:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Итальянцы на стене высотки в России покажут акробатическое шоу

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Новый график событий Х Платоновфеста составили в столице Черноземья. Крупный международный фестиваль искусств должен был пройти в начале июня, но из-за эпидемической ситуации его перенесли на 13-27 сентября.
Фото: platonovfest.com Фото: platonovfest.com
Фото: platonovfest.com

В программе - спектакли и концерты артистов из 12 стран. Почти все приглашенные гости подтвердили готовность приехать в Воронеж осенью. Но если границы будут закрыты, фестиваль примет только российских участников.

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Напомним, среди хедлайнеров Платоновского - пианист Михаил Плетнев и скрипач Шломо Минц, струнный Модильяни-квартет, дуэт Ольги Перетятько (сопрано) и Альфредо Даза (баритон, Мексика). Итальянцы покажут акробатическое шоу "Гигант" на стене высотки в центре Воронежа, спектакль "Леонардо", чудесным образом оживляющий полотна великого мастера, и "Макбета" на сардинском диалекте. Актеры из Бразилии обещают представить театрально-киношную версию "Трех сестер" (под названием "Что, если бы они уехали в Москву?").

Публику ждет неожиданное "Преступление и наказание" в постановке Константина Богомолова, острые спектакли "Время секонд хэнд" (по одноименной книге Светланы Алексиевич о крахе советской утопии) и "Магазин" (по реальной истории из жизни гастарбайтеров). Поклонники таланта Константина Райкина ждут свежей премьеры "Сатирикона", любители уличных зрелищ - "огненного" парада театров.

Дирекция Платоновфеста уже составила новое - осеннее расписание и проработала разные варианты развития событий. Пока отменены только четыре мероприятия: концерты оркестра Алекса Мендхэма и трио Бехзода Абдураимова (Узбекистан), Марка Бушкова (Бельгия) и Джонатана Роузмана (Финляндия), спектакль "Минарет" ливанского хореографа Омара Ражеха, а также опен-эйр "Музыка мира" в Белом колодце.

Еще три творческих коллектива согласовали свое участие в фестивале в сентябре, однако точные даты их выступлений будут объявлены позже. Речь об "Одиссее" гамбургского театра "Талия", "Зобеиде" РАМТа и бразильского спектакля "Что, если бы они уехали в Москву?".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Сегодня театральные и танцевальные труппы, музыканты всего мира меняют свои гастрольные планы, - рассказал художественный руководитель Платоновфеста Михаил Бычков. - Многие вынуждены отказываться от ряда проектов, так как большинство из них перенесены на осень и будут проходить параллельно друг другу и тем событиям, которые изначально были запланированы на сентябрь. Наши коллеги заверили нас, что Платоновский фестиваль остается в числе их приоритетов. С каждым коллективом мы определили предварительные даты и пока что ориентируемся на них. Даты показов по оставшимся постановкам сможем назвать до первого июля".

Если в ближайшие месяцы не появится гарантии того, что зарубежные участники смогут приехать в РФ, в программе останутся только российские музыканты и коллективы. Все они подтвердили перенос своих выступлений в рамках Платоновского фестиваля на сентябрь. Конечно, при условии, что к тому моменту не будет запретов на проведение массовых мероприятий и передвижение между регионами.

Программа выставок сохранена полностью. В Воронеже покажут работы Александра Древина и Надежды Удальцовой из Третьяковской галереи, Русского музея и Тульского музея изобразительных искусств, подборку "Михаил Прехнер. 1930-е" из собрания "Мультимедиа Арт Музея" и графическую серию Сергея Баранова "Котлован" по прозе Андрея Платонова.

"Литературная" часть фестиваля пока формируется. Уже известно, что книжная ярмарка пройдет с 25 по 27 сентября. Приедут писатели Александр Архангельский, Мария Степанова, Дмитрий Глуховский, Дана Сидерос и Григорий Служитель, а также издатель и публицист, основатель магазина "Фаланстер" Борис Куприянов.

"Делая все возможное для сохранения фестиваля, - рассказал "РГ" худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков, - мы, безусловно, учитываем ряд факторов, напрямую влияющих на его организацию. Это необходимость отмены запрета на проведение культурных мероприятий, открытие границ и возобновление международного авиасообщения, возможные изменения курса валют и стоимости билетов на самолеты и поезда. Пока у нас слишком много неизвестных. Однако мы продолжаем бороться. Сегодня Платоновский - один из немногих крупных международных фестивалей, который, мы верим, в этом году все-таки состоится!".

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Платоновский фестиваль проходит уже десять лет на родине писателя Андрея Платонова - в Воронеже. Он в пятерке крупнейших фестивалей искусств России. В программе - спектакли, концерты, выставки, уличный парад, встречи с литераторами и масштабная книжная ярмарка. Его посещают около ста тысяч человек в год.

Опытные зрители, как обычно, раскупили львиную долю билетов еще в феврале. В замене они не нуждаются. На сайте фестиваля platonovfest.com в разделе "Программа" у каждого спектакля и концерта указаны старая и новая даты и время начала. Приобрести билеты сейчас можно только онлайн. Работа касс приостановлена до окончания режима нерабочих дней в Воронежской области.

Оформить возврат будет возможно с 1 июня 2020 года. Билеты на те спектакли и концерты, которые уже отменены, примут в июне - до предполагаемой даты события. Например, если билеты на концерт "Музыка мира" в Белом колодце на 13 июня необходимо сдать до 13 июня включительно. Если событие перенесено, и вы не можете посетить его в сентябре, сдать билет можно будет не позднее, чем за три дня до новой даты.

Для удобства зрителей с 1 по 30 июня в дирекции Платоновского фестиваля (ул. Театральная, 30) будет работать дополнительная касса и консультационный центр - в будние дни с 10 до 18 часов. Справки по телефону +7 (473) 228-93-80.

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