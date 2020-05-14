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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Небо открывается

Кострома возобновляет полеты в Петербург
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8157)
Уже с 15 мая костромское авиапредприятие выполнит первые авиарейсы в Северную столицу. "Они будут проводиться по установленному расписанию", - сообщило руководство костромского аэропорта.
Фото: iStock
Авиакомпании отказались летать с полупустыми салонами

Костромское авиапредприятие уже разместило на своем сайте памятку о том, что перед регистрацией на рейс всем пассажирам нужно измерить температуру при помощи тепловизоров. В здании аэровокзала путешественники обязаны иметь при себе защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. Для этого в зале нанесена специальная разметка. Те, кто нарушит установленные требования, не будут допущены на борт.

А все прибывшие пассажиры, в условиях санитарных ограничений, обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию и сообщить о своем приезде на "горячую линию" по телефону 112.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Костромская область Кострома СЗФО Санкт-Петербург

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