Кострома возобновляет полеты в Петербург

Уже с 15 мая костромское авиапредприятие выполнит первые авиарейсы в Северную столицу. "Они будут проводиться по установленному расписанию", - сообщило руководство костромского аэропорта.

Костромское авиапредприятие уже разместило на своем сайте памятку о том, что перед регистрацией на рейс всем пассажирам нужно измерить температуру при помощи тепловизоров. В здании аэровокзала путешественники обязаны иметь при себе защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. Для этого в зале нанесена специальная разметка. Те, кто нарушит установленные требования, не будут допущены на борт.

А все прибывшие пассажиры, в условиях санитарных ограничений, обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию и сообщить о своем приезде на "горячую линию" по телефону 112.