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14.05.2020 20:08
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Семин отказался стать почетным главным тренером "Локомотива"

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В четверг стало известно, что московский "Локомотив" отказался продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным. С 1 июня команду возглавит сербский специалист Марко Николич.

Фото: EPA-EFE/CLAUDIO PERI
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Решение об увольнении Семина вызвало недовольство со стороны болельщиков и многих специалистов. В "Локомотиве" попытались сгладить ситуацию и предложили самому титулованному наставнику команды стать почетным главным тренером, но получили на это отказ.

"Ответил отказом. Я главный тренер "Локомотива" до 31 мая, пока ничего не планирую делать", - приводит слова Семина РИА Новости.

Под руководством Семина "Локомотив" трижды становился чемпионом России, шесть раз завоевывал Кубок России и трижды становился обладателем Суперкубка страны.

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