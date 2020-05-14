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14.05.2020 17:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин объяснил необходимость масочного режима

Текст: Сергей Бабкин

Только массовое соблюдение масочного режима поможет уберечь от распространения коронавируса. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, отвечая на вопросы жителей в эфире "России-24".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Когда вы в маске, а потенциально зараженные - без нее, то в такой ситуации никто не защищен, - объяснил глава города. - Лишь в том случае, когда соблюдать нормы безопасности будут все, защита гарантирована".

По поводу перчаток есть разные мнения, но большинство инфекционистов полагает, что это поможет уберечь от контактного способа заражения, подчеркнул Собянин.

Напомним, что все жители Москвы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки при проезде в общественном транспорте и при посещении любых общественных мест.

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