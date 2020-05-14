Команда отохирургов Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета провела уникальную операцию по удалению редкого новообразования правой височной кости. Особая сложность заключалась в том, что был риск большой потери крови.

- Когда пациентка почувствовала снижение слуха, пульсирующий шум в ушах, она обратилась к врачу по месту жительства и была направлена к неврологу. Там поставили диагноз "сенсневральная тугоухость", с которым она в течение нескольких лет проходила курс терапии. Хирургическое лечение не предложили, поскольку опухоль даже не была заподозрена. И все это время опухоль развивалась. А выписанные лекарства только ухудшали ситуацию, - комментирует директор клиники профессор Валерий Свистушкин.

В Сеченовском пациентка прошла обследование, в том числе и магнитно-резонансную томографию, которое помогло поставить верный диагноз. Операция, которая длилась 15 часов, была завершена успешно. Причем для доступа к опухоли было необходимо даже переместить лицевой нерв.

Уже спустя неделю пациентка практически полностью восстановилась. У нее пока еще сохранились остаточные отеки на лице, но в течение нескольких месяцев мимика снова вернет былую подвижность. Максимальный реабилитационный период занимает шесть месяцев.

Сеченовская клиника болезней уха, горла и носа - из ведущих специализированных учреждений России.