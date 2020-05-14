Владельцам карт "Тройка" начислили 260 млн жетонов за отказ от поездок

Владельцы карт "Тройка" получили дополнительные поощрения в виде жетонов за отказ от поездок до конца режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Как сообщает пресс-служба, для того, чтобы получить поощрение, нужно стать участником программы "Город", а также воздержаться от поездок в течение 7 и более дней. Отследить прогресс начисления жетонов можно в мобильном приложении "Город". На сегодняшний день более 90 процентов участников программы отказались от любых поездок по карте "Тройка".

Напомним, что новые жетоны приближают участников к новому уровню в Программе и повышенному количеству начисляемых бонусов. В свою очередь, накопленные бонусы можно тратить на товары и услуги. Например, можно обменять их на скидку в любимых онлайн-магазинах или оплатить до 100% стоимости товара в магазине приложения "Город". Также бонусами можно пополнять билет "Кошелек" карты "Тройка" и бесплатно ездить на общественном транспорте.

Сейчас в программе зарегистрировано более 700 тысяч пользователей и подключено примерно 6 тысяч торговых точек в Москве и Московской области.