В Хабаровском крае назначен новый министр образования и науки

В Хабаровском крае новым министром образования и науки Хабаровского края назначена Виктория Хлебникова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Виктория Хлебникова работает в сфере образования с 1995 года. Преподавала историю в хабаровской школе №84. Там же была заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 2000 года работала в управлении образования комитета по социальным вопросам администрации Хабаровска. В 2007 году перешла на работу в минобрнауки. С сентября 2018 года работала заместителем министра", - отмечается в сообщении.

С января этого года Виктория Хлебникова исполняла обязанности министра. Напомним, что бывшая глава ведомства Алла Кузнецова назначена директором департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения РФ.