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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Хабаровском крае назначен новый министр образования и науки

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае новым министром образования и науки Хабаровского края назначена Виктория Хлебникова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал, сообщает пресс-служба правительства региона.

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"Виктория Хлебникова работает в сфере образования с 1995 года. Преподавала историю в хабаровской школе №84. Там же была заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 2000 года работала в управлении образования комитета по социальным вопросам администрации Хабаровска. В 2007 году перешла на работу в минобрнауки. С сентября 2018 года работала заместителем министра", - отмечается в сообщении.

С января этого года Виктория Хлебникова исполняла обязанности министра. Напомним, что бывшая глава ведомства Алла Кузнецова назначена директором департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения РФ.

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