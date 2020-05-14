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14.05.2020 07:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приамурье завершили ремонт моста через Зею

Текст: Александр Ярошенко
Фото: Администрация Благовещенска Фото: Администрация Благовещенска
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске завершены ремонтные работы на автомобильном мосту через реку Зея, который связывает город с юго-востоком Амурской области.

Рабочие установили эстакаду, которая позволит возобновить движение через переезд большегрузного транспорта.

В Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году

В конце апреля на мосту, который построен в 1981 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, просела одна из плит дорожного полотна. Специалисты, обследовав аварийный участок путепровода, запретили движение транспорта грузоподъемностью свыше 2, 5 тонн и больших пассажирских автобусов.

"Сегодня в течение дня будут проводиться испытания несущей способности эстакады. По результатам будет дано заключение ГИБДД и специализированной лаборатории. Также заасфальтируют участки примыкания конструкции к дорожному полотну. 14 мая возможно уже откроется движение для автомобилей массой до 10 тонн", - сообщил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Планируется, что основательные ремонтные работы начнутся в июне.По словам главы региона Василия Орлова, строительство нового моста через Зею начнется в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет 20 миллиардов рублей.

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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