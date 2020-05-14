В Приамурье завершили ремонт моста через Зею

В Благовещенске завершены ремонтные работы на автомобильном мосту через реку Зея, который связывает город с юго-востоком Амурской области.

Рабочие установили эстакаду, которая позволит возобновить движение через переезд большегрузного транспорта.

В конце апреля на мосту, который построен в 1981 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, просела одна из плит дорожного полотна. Специалисты, обследовав аварийный участок путепровода, запретили движение транспорта грузоподъемностью свыше 2, 5 тонн и больших пассажирских автобусов.

"Сегодня в течение дня будут проводиться испытания несущей способности эстакады. По результатам будет дано заключение ГИБДД и специализированной лаборатории. Также заасфальтируют участки примыкания конструкции к дорожному полотну. 14 мая возможно уже откроется движение для автомобилей массой до 10 тонн", - сообщил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Планируется, что основательные ремонтные работы начнутся в июне.По словам главы региона Василия Орлова, строительство нового моста через Зею начнется в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет 20 миллиардов рублей.