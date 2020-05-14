В Приморье из-за COVID-19 перенесли кинофестиваль "Меридианы Тихого"

Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" или Pacific Meridian, который традиционно проходит во Владивостоке в сентябре, из-за коронавируса перенесли на октябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию оргкомитета фестиваля.

"В связи с текущей ситуацией в России и мире дирекция фестиваля приняла решение о переносе события на более поздний срок. Таким образом, фестиваль пройдет с 10 по 16 октября", - говорится в сообщении.

По мнению оргкомитета, новые даты "являются оптимальными для обеспечения безопасности участников и зрителей". Вместе с тем, команда продолжает подготовку к фестивалю, который в 2020 году должен состояться в 18 раз.

Первый фестиваль состоялся в 2003 году, основные участники - кинематографисты из стран Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. В оргкомитет фестиваля ежегодно приходит более 850 фильмов. В прошлом году президентом фестиваля был российский актер и режиссер Константин Хабенский.