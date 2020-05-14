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14.05.2020 20:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Режим занятости

Почему Пензенская служба занятости работает без выходных
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8157)
В Пензенской области сотрудники центров занятости населения весь май будут трудиться без выходных. Даже День Победы они провели в своих кабинетах за рабочим столом.
Сегодня одна из наиболее востребованных вакансий - медицинский работник. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Сегодня одна из наиболее востребованных вакансий - медицинский работник. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Сегодня одна из наиболее востребованных вакансий - медицинский работник. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Служба столкнулась с рекордным валом обращений за получением статуса безработного. В сутки дистанционно сейчас принимают до 500 заявлений. А с начала года за содействием в поиске работы уже обратились около 19 тысяч пензенцев, из них дистанционно подали заявление через портал девять тысяч человек.

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Специалисты связывают вал обращений не столько с реальной потерей работы в период пандемии, сколько с желанием легализоваться и получить государственные пособия тех, кто долгое время работал без оформления трудовых отношений. По разным оценкам, в регионе таких более 25 процентов от всего трудоспособного населения. Ранее они не могли подтвердить свой доход, поэтому не получали пособий.

Объем выплат безработным с детьми до семи лет только в июне с учетом доплаты с 1 января 2020 года составит 30 тысяч рублей. Это выше, чем средняя зарплата в регионе по отдельным отраслям. И далее они смогут ежемесячно получать почти пять тысяч рублей. По предварительной оценке потенциальными получателями новой выплаты в Пензенской области станут свыше 14,3 тысячи детей.

- Эта ситуация помогла нам честно и прозрачно взглянуть на проблему скрытой безработицы в регионах, - говорит уполномоченный по защите прав ребенка в Пензенской области Елена Столярова. - Многие семьи с детьми не пользовались государственной поддержкой, потому что были заняты в теневой сфере, соглашались на те условия, которые диктовали работодатели. Но в пандемию они оказались в наиболее затруднительном положении. Хорошо, что государство подставило им плечо, оказало реальную поддержку.

Фото: iStock
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По словам министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, процедура получения статуса безработного предельно упрощена.

- Достаточно заполнить заявление и резюме на портале "Работа в России", - рассказывает он, - чтобы органы занятости начали поиск подходящих вакансий. Новый порядок исключает необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информацию о прежнем месте работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении центры занятости уточняют путем межведомственного взаимодействия. Предложения о вакантных рабочих местах направляются гражданину в "личный кабинет".

Также вставшие на учет по безработице смогут бесплатно пройти переобучение по востребованным специальностям. Сейчас в регионе требуются медработники, швеи, водители, курьеры и операторы ПК.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Андрей Мельников
Мнение

Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС:

- Сейчас так сложилась ситуация, что человеку выгодно встать на биржу труда, чтобы получать пособие по безработице. И пытаться найти себе работу. Это, конечно, временный вариант. Но этот статус поможет пережить сложные времена, связанные с поиском постоянной работы.

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Грядут и уже начались серьезные изменения на рынке труда в регионах. Причем налицо неожиданная тенденция: сегодняшняя ситуация на рынке труда приведет к легализации тех, кто безработными быть не хотел.

Произойдет легализация безработицы, которая до этого была выражена в виде низкой оплаты труда занятых. Как ни странно, будет выгодно оставаться безработным.

Уверен, что в дальнейшем тоже будет идти трансформация серого рынка труда.

Подготовила Ольга Бухарова

Экономика Работа Охрана труда Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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